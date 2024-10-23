Окупанти вдарили по житловому сектору Краматорського району, є загиблі

З-під завалів приватного будинку надзвичайники врятували поранену людину та вилучили тіла двох загиблих

Вночі 23 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору села Олександро-Калинове Краматорського району, що на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини. Про це повідомляє ДСНС України.

З-під завалів приватного будинку надзвичайники врятували поранену людину та вилучили тіла двох загиблих.

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Внаслідок авіаудару по житловому сектору села Олександро-Калинове Краматорського району загинули дві людини фото: ДСНС України

«Наразі роботи на місці ворожого удару завершені. Рятувальники розібрали 2 т. будівельного сміття», – додали в ДСНС.

Нагадаємо, 22 жовтня у Донецькій області одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок ворожого удару по Мирнограду. За словами голови ОВА Вадима римали сім будинків.

21 жовтня знімальна група «Донбас Реалії» потрапила під обстріл під час зйомок на Бахмутському напрямку. Журналісти проєкту опублікували відео з моментом атаки окупантів.