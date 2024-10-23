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РФ атакувала Черкащину дронами: пошкоджено автовокзал і підприємство (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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РФ атакувала Черкащину дронами: пошкоджено автовокзал і підприємство (фото)
Наслідки атаки дронів на Черкащину, 23 жовтня 2024 р.
фото: Ігор Табурець/Telegram

Над областю знищено шість ударних БпЛА

З ночі й до ранку 23 жовтня ворог атакував Черкащину ударними дронами. Минулося без потерпілих, однак є влучання. Зокрема, пошкоджено будівлю автовокзалу та адмінбудівлю приватного підприємства. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Наслідки атаки дронів на Черкащину, 23 жовтня 2024 р.
Наслідки атаки дронів на Черкащину, 23 жовтня 2024 р.
фото: Ігор Табурець/Telegram

Українські захисники знищили над областю шість ударних БпЛА, однак є і влучання. За даними глави регіону, від атаки потерпали три райони:

  • Черкаський район. Тут окупанти цілили по об'єктах інфраструктури. Завдані збитки встановлюються. Зокрема, пошкоджено будівлю цивільного автовокзалу в Черкасах. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки.
  • Золотоніський район. Уламки російського дрона понівечили дах приватного домоволодіння. 
  • Уманський район. Уламками БпЛА поруйновано приватний гараж і кілька авто.

Обстеження території триває.

Наслідки атаки дронів на Черкащину, 23 жовтня 2024 р.
Наслідки атаки дронів на Черкащину, 23 жовтня 2024 р.
фото: Ігор Табурець/Telegram

Нагадаємо, у середу вранці, 23 жовтня, у Черкасах сталася серія потужних вибухів. Понад шість годин у регіоні тривала повітряна тривога.

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Теги: війна Черкащина безпілотник дрон

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