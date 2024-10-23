РФ атакувала Черкащину дронами: пошкоджено автовокзал і підприємство (фото)

Над областю знищено шість ударних БпЛА

З ночі й до ранку 23 жовтня ворог атакував Черкащину ударними дронами. Минулося без потерпілих, однак є влучання. Зокрема, пошкоджено будівлю автовокзалу та адмінбудівлю приватного підприємства. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Наслідки атаки дронів на Черкащину, 23 жовтня 2024 р. фото: Ігор Табурець/Telegram

Українські захисники знищили над областю шість ударних БпЛА, однак є і влучання. За даними глави регіону, від атаки потерпали три райони:

Черкаський район. Тут окупанти цілили по об'єктах інфраструктури. Завдані збитки встановлюються. Зокрема, пошкоджено будівлю цивільного автовокзалу в Черкасах. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки.

Золотоніський район. Уламки російського дрона понівечили дах приватного домоволодіння.

Уманський район. Уламками БпЛА поруйновано приватний гараж і кілька авто.

Обстеження території триває.

Наслідки атаки дронів на Черкащину, 23 жовтня 2024 р. фото: Ігор Табурець/Telegram

Нагадаємо, у середу вранці, 23 жовтня, у Черкасах сталася серія потужних вибухів. Понад шість годин у регіоні тривала повітряна тривога.