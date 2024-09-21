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У Нікополі від ворожого дрона загинула дитина

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Нікополі від ворожого дрона загинула дитина
Внаслідок ворожої атаки дроном-камікадзе по Нікополю загинули 12-річна дівчинка
фото: Сергій Лисакк

Внаслідок російського удару чотирирічна дівчинка у важкому стані в лікарні.

У Нікополі (Дніпропетровська область) внаслідок атаки російського дрона-камікадзе загинули 12-річна дівчинка та 25-річна жінка. Ще двоє людей, 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік, отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

У Нікополі від ворожого дрона загинула дитина фото 1

«Загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Поранені двоє людей – 4-річна мала та 25-річний чоловік», – написав Лисак.

У Нікополі від ворожого дрона загинула дитина фото 2

За його словами, російський дрон поцілив в автівку, в якій знаходилися люди. Постраждалих госпіталізували. Стан 4-річної дівчинки важкий.

Нагадаємо, трагедія у Кривому Розі: що відомо про бабусю та її онука, яких убила Росія.

 

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Теги: жінка Дніпропетровщина трагедія росія

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