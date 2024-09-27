Ракетний удар по Кривому Рогу: під завалами виявлено тіло жінки

Пошукові роботи тривають

Унаслідок ранкової ракетної атаки на Кривий Ріг загинула одна людина. Ще п'ятеро – поранені. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Під завалами адмінбудівлі в Кривому Розі виявили тіло жінки. Таким чином, за інформацією на зараз, цим ранком ворог вбив у місті одну людину. П'ятеро постраждали», – заявив глава регіону.

Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці ракетного удару у Кривому Розі фото: ДСНС

Серед постраждалих – двоє госпіталізованих. Троє потерпілих будуть оговтуватися вдома.

Пошукові роботи тривають.

У Кривому Розі тривають пошукові роботи фото: ДСНС

Окрім будівлі поліції, у Кривому Розі понівечені 23 приватні будинки і три дев’ятиповерхівки. А ще – навчальний заклад. Пошкоджені понад вісім десятків авто. З них вісім – службових.

У Кривому Розі під завалами виявлено тіло жінки фото: ДСНС

Нагадаємо, що сьогодні близько 9:15 ворог завдав ракетного удару по районному управлінню поліції в Кривому Розі. Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.