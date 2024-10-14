Учні київського ліцею зібрали турнікети та «коробочки турботи» для бійців ЗСУ (фото)

Загалом вдалося зібрати 363 турнікетів

У Києві учні Ліцею 303 суспільно-природничого профілю зібрали для українських військових понад 350 турнікетів. Крім того, вони принесли спеціальні набори для бійців. Про це повідомив блогер Олександр Барабошко у Facebook.

За його словами, це вже не перша подібна акція.

«В мене є абсолютно неймовірна і надихаюча історія, якою я хочу з вами поділитися. Рік тому мені написала Анастасія Коваленко-В'язовська напередодні Дня захисників і захисниць. Настя запропонувала, щоб клас, де навчається її син, напередодні цієї дати зробив збір і закрив якусь із нагальних потреб військових. Я вже не пам'ятаю точно, на що тоді зібрали – здається буржуйки і теплі речі, але дітям це дуже зайшло, тим більше, що саму допомогу приїхали тоді забирати військові, які якраз проїздили через Київ», – йдеться у повідомленні.

Але цього року батьки пішли далі. Вони вирішили, що було б добре назбирати турнікетів, адже вони потрібні постійно і на всі гарячі напрямки. Барабошко зазначив, що батьки сподівались зібрати хоча б 10 турнікетів, а вдалося зібрали 363. Крім того, деякі діти принесли коробочки з малюнком, добрим словом військовому, кавою, чаєм – «набором турботи» , яку зібрала родина в міру своїх можливостей».

«Так сталось, що до 1 жовтня весь хол школи був в оцих «коробочках турботи». Коли на них дивишся, сльози мимоволі виходять на очі. Кожна ця дитяча коробочка, яку діти складали з батьками, це неймовірно сильно. Я вже їх почав і поступово відправляю завдяки Гуманітарній Новій пошті по самих різних напрямках», – написав Барабошко.

Блогер оприлюднив фото з речами, які принесли для військових діти.

До відома, Міністерству цифрової трансформації вдалося зекономити 4.5 млрд грн бюджетних коштів з перших контрактів на безпілотники в межах Армії дронів. Це стало можливим завдяки побудові «жорсткої системи контролю закупівель», яку контролюють БЕБ та НАБУ. Кількість виробників та контрактів зростає, вже 150 компаній продають безпілотники державі. Процес закупівель – максимально прозорий.