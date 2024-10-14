Головна Київ Новини
search button user button menu button

Учні київського ліцею зібрали турнікети та «коробочки турботи» для бійців ЗСУ (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Учні київського ліцею зібрали турнікети та «коробочки турботи» для бійців ЗСУ (фото)
До 1 жовтня весь хол школи був в «коробочках турботи»
фото: Олександр Барабошко/Facebook

Загалом вдалося зібрати 363 турнікетів

У Києві учні Ліцею 303 суспільно-природничого профілю зібрали для українських військових понад 350 турнікетів. Крім того, вони принесли спеціальні набори для бійців. Про це  повідомив блогер Олександр Барабошко у Facebook.

За його словами, це вже не перша подібна акція.

Учні київського ліцею зібрали турнікети та «коробочки турботи» для бійців ЗСУ (фото) фото 1

«В мене є абсолютно неймовірна і надихаюча історія, якою я хочу з вами поділитися. Рік тому мені написала Анастасія Коваленко-В'язовська напередодні Дня захисників і захисниць. Настя запропонувала, щоб клас, де навчається її син, напередодні цієї дати зробив збір і закрив якусь із нагальних потреб військових. Я вже не пам'ятаю точно, на що тоді зібрали – здається буржуйки і теплі речі, але дітям це дуже зайшло, тим більше, що саму допомогу приїхали тоді забирати військові, які якраз проїздили через Київ», – йдеться у повідомленні.

Учні київського ліцею зібрали турнікети та «коробочки турботи» для бійців ЗСУ (фото) фото 2

Але цього року батьки пішли далі. Вони вирішили, що було б добре назбирати турнікетів, адже вони потрібні постійно і на всі гарячі напрямки. Барабошко зазначив, що батьки сподівались зібрати хоча б 10 турнікетів, а вдалося зібрали 363. Крім того, деякі діти принесли коробочки з малюнком, добрим словом військовому, кавою, чаєм – «набором турботи» , яку зібрала родина в міру своїх можливостей».
«Так сталось, що до 1 жовтня весь хол школи був в оцих «коробочках турботи». Коли на них дивишся, сльози мимоволі виходять на очі. Кожна ця дитяча коробочка, яку діти складали з батьками, це неймовірно сильно. Я вже їх почав і поступово відправляю завдяки Гуманітарній Новій пошті по самих різних напрямках», – написав Барабошко.

Учні київського ліцею зібрали турнікети та «коробочки турботи» для бійців ЗСУ (фото) фото 3

Блогер оприлюднив фото з речами, які принесли для військових діти.

До відома, Міністерству цифрової трансформації вдалося зекономити 4.5 млрд грн бюджетних коштів з перших контрактів на безпілотники в межах Армії дронів. Це стало можливим завдяки побудові «жорсткої системи контролю закупівель», яку контролюють БЕБ та НАБУ. Кількість виробників та контрактів зростає, вже 150 компаній продають безпілотники державі. Процес закупівель – максимально прозорий. 

Теги: акція військові батьки блогер школа учні війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ розбили елітну російську бригаду
ЗСУ на Курщині розбили підрозділ росіян, який відомий знущанням над українцями
12 жовтня, 23:56
Субвенція спрямовується на забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів
Безкоштоване харчування для учнів початкових класів: стало відомо, коли запрацює послуга
11 жовтня, 15:32
Очільник Міністерства культури й стратегічних комунікацій прокоментував цензуру й реакцію на неї західних союзників
Скільки ще триватиме телемарафон «Єдині новини»? Відповідь Мінкульту
9 жовтня, 14:40
У п’ятницю пан Байден несподівано з’явився на брифінгу в Білому домі, де він розповів про низку питань, які стоять на його робочому столі в даний момент
Байден стикається з найбільшими кризами свого президентства
6 жовтня, 07:04
Фіцо і надалі хоче продовжувати купувати російський газ і нафту і зберегти існуючі транзитні маршрути через Україну
Роберт Фіцо відновить співпрацю з Росією
3 жовтня, 23:07
Ескалація конфлікту на Близькому Сході може стати нагодою для Ізраїля наочно прорекламувати свої засоби повітряного нападу
Війна на Близькому Сході. Урок для України
2 жовтня, 18:50
Після атаки росіян спалахнула пожежа
Окупанти атакували дронами Одещину: влада показала наслідки (фото)
2 жовтня, 10:14
У листопаді 2023 року слідство повідомило про підозру Андрію Одарченку за спробу підкупу тодішнього голови Агентства відновлення Мустафи Найєма
«Слуга» Одарченко потрапив до бази розшуку МВС
21 вересня, 08:30
Обмеження на використання Telegram та візит глави Єврокомісії. Головне за 20 вересня
Обмеження на використання Telegram та візит глави Єврокомісії. Головне за 20 вересня
20 вересня, 21:00

Новини

Учні київського ліцею зібрали турнікети та «коробочки турботи» для бійців ЗСУ (фото)
Учні київського ліцею зібрали турнікети та «коробочки турботи» для бійців ЗСУ (фото)
Масштабне очищення річки Либідь: Київ ініціює тендер
Масштабне очищення річки Либідь: Київ ініціює тендер
У Києві невідомі повідомили про замінування податкової та низки держустанов
У Києві невідомі повідомили про замінування податкової та низки держустанов
У Києві Mercedes в’їхав у літню терасу кафе: стали відомі нові деталі резонансної ДТП
У Києві Mercedes в’їхав у літню терасу кафе: стали відомі нові деталі резонансної ДТП
У Києві зросла кількість випадків захворювання на грип та ГРВІ
У Києві зросла кількість випадків захворювання на грип та ГРВІ
На Київщині маршрутка врізалася в припаркований ГАЗ: є загиблі
На Київщині маршрутка врізалася в припаркований ГАЗ: є загиблі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
383K
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
26K
Польща фіксує зміни на ринку праці: хто замінює українців
18K
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
«Слуга» Федієнко назвав причину масових рейдів ТЦК

Новини

Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Сьогодні, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua