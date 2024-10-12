Наречена Да Вінчі емоційно відреагувала на рейд ТЦК після концерту «Океану Ельзи»

Аліна Михайлова жорстко висловилася про ухилянтів

Керівниця медичної служби «Ульф» окремого батальйону «Вовки Да Вінчі» імені Дмитра Коцюбайла, кохана загиблого героїня України Да Вінчі Аліна Михайлова доволі жорстко висловилася про учорашню облаву ТЦК на відвідувачів концерту «Океану Ельзи». І розкритикувала вона саме чоловіків, які прийшли на концерт. Про це Михайлова написала в Instagram.

«… що ви, як дєла? Особливо порадували всі наші ура-патріоти…, які вскрились і яким дуже не подобається, що на 11 рік війни мамкиних пі***єк забирають з концертів співаків ТЦК. Забирають у той самий час, коли паралельно йде війна за нашу свободу, націю, нашу країну», – емоційно відреагувала військова.

Михайлова зазначила, що саме ці люди у 2022 році волали про порятунок, а тепер кричать: «Ганьба поліції та армії».

«І це все ті самі люди, які в 2022 верещали «сонечки, зайчики, спасіть нас від росіян, в 2024 кричать: «Ганьба поліції, армії»? Дякую, дуже обнадійливо і мотиваційно. І ви кажете, армія воює за оцих п***рів у Києві?», – написала кохана загиблого героїня України Да Вінчі.

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.

Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

До слова, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою з населеного пункту, що є адміністративним центром області, потрібно протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб.