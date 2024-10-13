Російська армія просунулася в Курській області: боєць «Айдару» повідомив деталі

Військовий зауважив, що ЗСУ не можуть ефективно використовувати дрони на Курщині

У Курській області зафіксовано просування російської армії. Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним Осман.

«В Курській області ворог ешелоновано вводить нові резерви та має просування. Погода не в нашу користь, русня пересувається здебільшого на гусянці, у нас колісна», – йдеться у заяві.

Військовий додав, що українські військові не можуть ефективно використовувати дрони на Курщині через негоду. Тому росіяни користуючись моментом, вводять всі можливі резерви.

Раніше стало відомо, що окупанти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни, розстрілявши дев’ятьох українських військових на Курщині.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що міжнародна спільна повинна жорстко відреагувати на страти росіянами українських воїнів. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права.