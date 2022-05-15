Генштаб назвав найгарячіші напрямки: окупанти готуються до наступу

Супротивник готується до наступу у напрямку Слов’янська, попередив Генштаб ЗСУ

Російські окупанти готуються до поновлення наступу на Слов’янському напрямку

Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах на початок 81-ї доби протистояння захисників України російському повномасштабному вторгненню. Ворожі війська попри втрати не припиняють наступальні дії в Східній операційній зоні. Про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках окупанти не робили активних дій. Зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів з території Білорусі по наших об'єктах.

«У прикордонних районах не виключається проведення демонстраційних та провокаційних дій підрозділами збройних сил республіки Білорусь», – зазначається в ранковому зведенні.

На Сіверському напрямку війська РФ продовжують посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській і Курській областях. Також ворог обстрілює і завдає авіаударів по території Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку рашисти займаються перегрупуванням своїх підрозділів, поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних можливостей.

На Харківському напрямку ворожі підрозділи не вели активних бойових дій.

На Слов'янському напрямку війська РФ обстрілювали наші підрозділи Сил оборони. Противник намагався прорвати оборону військ ЗСУ – успіху не мав.

Противник проводив доукомплектування і заповнення втрат, продовжував перегрупування військ для поновлення наступу у напрямку на Барвінкове та Слов'янськ.

Окупанти намагаються розвинути успіх на Бахмутському напрямку. Попри втрати, рашисти продовжують вести наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. Також відзначається перегрупування ворожих військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

У Маріуполі триває блокування українських підрозділів в районі «Азовсталі». Загарбники не припиняють завдавати авіаударів та вести артилерійські обстріли.

На Південнобузькому напрямку російські війська не проводили активних бойових дій, продовжували утримувати зайняті позиції, а основні зусилля зосереджують на веденні повітряної розвідки і обстрілі позицій Сил оборони.

«Морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці. За наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні, прийнято рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів», – поінформували в Генштабі.

Українські підрозділи ППО Сухопутних військ і Повітряних Сил збили 8 повітряних цілей ворога за попередню добу: 7 БПЛА типу «Орлан-10» і 1 літак.

Наша авіація продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря і підтримувати бойові дії підрозділів ЗСУ. Так, були знищені взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та особовий склад рашистів.

Також за минулу добу українські військові на Донецькому та Луганському напрямках відбили 12 атак військ РФ, знищивши 8 танків, 5 артилерійських систем, 9 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів противника.

«Є у російських окупантів втрати й на інших напрямках», – додали в Генштабі.

Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду.