Окупанти обстріляли українські позиції під Авдіївкою



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Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Втрат серед українських захисників немає

Від початку поточної доби, станом на 12.00, на сходы України зафіксовано один обстріл українських позицій з боку бойовиків.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара.

За його словами, близько 10-ої години противник здійснив декілька черг зі стрілецької зброї в районі Авдіївки.

Враховуючи провокаційний характер обстрілу, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат немає.

Нагадаємо, 13 серпня у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один із них загинув, інший – отримав поранення.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов похвалився результатами перемир’я. Данілов вважає, що на Донбасі дотримується режим, бо два тижні не спостерігається пострілів з важкого озброєння і не зафіксовано бойових втрат.

Раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що військові сприймають умови «режиму тиші» як недовіру до армії.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.