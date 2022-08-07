Дніпропетровщину накрили вогнем із «Градів» та «Ураганів», є руйнування (фото)
Гаряче було у двох районах – Нікопольському та Криворізькому
У ніч проти неділі, 7 серпня, окупанти чотири рази обстріляли Дніпропетровщину. Гаряче було у двох районах – Нікопольському та Криворізькому. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з «Градів».
У Марганці постраждали двоє людей. 64-річний чоловік з пораненнями у лікарні. У місті пошкоджені майже 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка. Обстрілом зачепило газопровід та електромережу. Кілька тисяч марганчан без світла. На місці працюють електрики.
У Червоногригорівській громаді без жертв та руйнувань.
По Криворізькому району ворог ударив з «Ураганів» та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади. Минулося без постраждалих.
Нагадаємо, російські окупанти 6 серпня обстріляли території шести громад Сумської області з артилерії, гранатометів і стрілецького озброєння. Зафіксовано близько 200 прильотів.
Також 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.
Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.
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