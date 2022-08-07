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Дніпропетровщину накрили вогнем із «Градів» та «Ураганів», є руйнування (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дніпропетровщину накрили вогнем із «Градів» та «Ураганів», є руйнування (фото)
У Марганці пошкоджені майже 50 приватних будинків
фото: Валентин Резніченко/Telegram

Гаряче було у двох районах – Нікопольському та Криворізькому

У ніч проти неділі, 7 серпня, окупанти чотири рази обстріляли Дніпропетровщину. Гаряче було у двох районах – Нікопольському та Криворізькому. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з «Градів».

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У Марганці постраждали двоє людей. 64-річний чоловік з пораненнями у лікарні. У місті пошкоджені майже 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка. Обстрілом зачепило газопровід та електромережу. Кілька тисяч марганчан без світла. На місці працюють електрики.

У Червоногригорівській громаді без жертв та руйнувань.

По Криворізькому району ворог ударив з «Ураганів» та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, російські окупанти 6 серпня обстріляли території шести громад Сумської області з артилерії, гранатометів і стрілецького озброєння. Зафіксовано близько 200 прильотів.

Також 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. 

Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.

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