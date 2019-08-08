Окупанти сьогодні п'ять разів порушили перемир'я на Донбасі
Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї
Упродовж доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї, передає пресцентр ООС.
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«Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Богданівки з напрямку Петрівського – з протитанкового гранатомета;
- неподалік Водяного з напрямків Пікузи та Ужівки – зі стрілецької зброї;
- поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з великокаліберного кулемета;
- поблизу Верхньоторецького з напрямку Василівки – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
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