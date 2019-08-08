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    Терористи від початку доби чотири рази обстріляли українських бійців

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    Терористи від початку доби чотири рази обстріляли українських бійців

    Бойових втрат внаслідок ворожих провокаційних обстрілів від початку поточної доби серед українських бійців немає

    Від початку поточної доби сьогодні, 8 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили чотири провокаційні обстріли українських позицій.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    Зазначається, що близько 01.00 ночі було зафіксовано ведення вогню окупантами з гранатометів поблизу Богданівки. Також вночі та близько 06.30 ранку терористи стріляли зі стрілецької зброї – в районі Водяного.

    Після 09.25 противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів поблизу Новотроїцького.

    В Міноборони повідомили, що за наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих провокаційних обстрілів від початку поточної доби серед українських бійців немає.

    Нагадаємо, у Маріуполі військові та волонтери попрощалися із загиблими під Павлополем морськими піхотинцями.

    Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що четверо військових, які загинули 6 серпня під Павлополем, були обстріляні терористами із гранатомета.

    Раніше у ВМС назвали прізвища загиблих під Павлополем морських піхотинців.

    Як відомо, 7 серпня президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, де загинули четверо українських військовослужбовців.

    Зеленський повідомив, що мав розмову з Путіним.

    6 серпня Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

    «Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.

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