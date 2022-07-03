  1. Головна
  2. Новини
  3. Окупанти залишили мешканців Запорізької області без газопостачання
рус
    Новини

    Окупанти залишили мешканців Запорізької області без газопостачання

    Рашисти пошкодили газогін, який забезпечував газом Запорізьку область - Окупанти залишили мешканців Запорізької області без газопостачання
    Рашисти пошкодили газогін, який забезпечував газом Запорізьку область
    фото із відкритих джерел

    На сьогодні 109 населених пунктів по всій області без газу

    Окупанти залишили мешканців Запорізької області без газопостачання. Ремонт наразі неможливий, бо військові РФ не погоджуються на введення режиму тиші. Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

    За останню добу відбулося 44 обстріли мирних населених пунктів. Найбільше постраждали Оріхів, Степногірськ та Кам’янське, а також два села, які входять у Пологівський та Василівський райони.

    «Було зафіксовано 22 руйнування будинків та об’єктів інфраструктури. На жаль, зазнав ушкодження газогін і на днях повністю припиняється газопостачання до Василівського району та міста Мелітополь», – розповів очільника ОВА Олександр Старуха.

    За даними Старуха, також газопостачання припиняється до міста Оріхова до того моменту, поки газогін не буде відновлено.

    «Відповідно 109 населених пунктів по всій області на сьогодні без газу, а більша їх частина у Бердянському районі, який окупанти залишили без газу ще під час штурму Маріуполя», – зазначив очільник ОВА.

    Крім цього, Старух нагадав, що 80 населених пунктів не мають електропостачання.

    «Через регулярні обстріли та нахабну поведінку рашистів, ремонтні бригади не можуть потрапити до місця аварій для їх ліквідування. Для відновлення пошкоджених комунікацій потрібен режим тиші, але ворог не бажає його створювати», – додав він.

    Нагадаємо, зранку неділі, 3 липня, Росія обстріляла Краматорськ Донецької області. Місто було уражено з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

    Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.

    Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.

    Читайте також: Ракетна зброя Росії. Досьє



    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти залишили мешканців Запорізької області без газопостачання