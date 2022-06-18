Запорізька область перебуває в трьох реаліях: 60% території окуповано

Ситуація на окупованих територіях складна

Наразі окуповано приблизно 60% територій Запорізької області. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух в інтерв’ю британській газеті The Guardian.

«Запорізька область воює з першого дня. Без зупину. Ворог мав успіхи у перші дні війни, тому досяг тієї лінії розмежування, на якій зараз сформована лінія фронту. Область знаходиться в трьох реаліях: підконтрольна Україні, тимчасово окупована та територія, де ведуться бойові дії», – повідомив Старух.

Він розповів, що ситуація з ворогом гібридна, адже навіть в умовах окупації частина комунальних закладів, медичні працівники продовжують працювати та отримувати зарплату від України.

Ситуація на окупованих територіях складна. Так, рашисти блокують зв’язок, від якого в тому числі залежать системи моніторингу на ЗАЕС. Довготривала окупація ставить під сумнів ядерну безпеку та загрожує всьому світові.

«Загарбницькі дії сильно вплинули на мережі комунікацій. Це було відчутно ще у березні, коли було пошкоджено магістральний газогін з Маріуполя до Бердянська. Місто було без теплої води і опалення. Була критична ситуація, яку вдалося подолати шляхом використання електроенергії. Для Запоріжжя таке рішення не підійде», – сказав Старух.

Він зазначив, що звільнення окупованих територій «є найбільш дешевим та оптимальним варіантом». «Люди залишаться на територіях, ми відновимо контроль. З продуктами харчування не буде більше проблем. Ситуація буде швидко стабілізована», – заявив Старух.

Як повідомлялося, на Запорізькому напрямку рашисти продовжують перегруповувати свої сили та засоби. Окремі підрозділи ворога переміщаються з деяких населених пунктів області до Мелітополя.