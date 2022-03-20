Сьогодні спрацювало тільки чотири «зелені коридори»: врятовано понад 7 тис. людей

На Харківщині зникло шестеро осіб, які везли гуманітарну допомогу

20 березня із семи попередньо узгоджених із окупантами гуманітарних коридорів спрацювало всього чотири. Всього евакуйовано 7 295 людей. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу.

На Донеччині з міста Маріуполь до міста Запоріжжя за сьогодні прибули 3 985 людей автобусами з Бердянська і приватним транспортом. Для евакуації маріупольців з Бердянська сьогодні було залучено 11 автобусів, які вже зараз доїхали до міста Запоріжжя.

«Завтра зранку плануємо відправити в напрямку Маріуполя ще 50 автобусів із Запоріжжя. Основне місце для посадки в ці автобуси в Бердянську – площа перед міським спорткомплексом в Бердянську по вул. Мелітопольське шосе, 27», – повідомила Верещук.

У Бердянську діє гаряча лінія. На неї можна звертатися для отримання допомоги з тимчасовим розміщенням та евакуації до Запоріжжя. Номери гарячої лінії: +38 097 551 59 17 +38 050 439 75 29 3 62 76 та 3 52 52

Також відбулися перемовини щодо того, щоб частина автобусів завтра змогли доїхати і провести евакуацію маріупольців з міста Мангуш, а також прибережних населених пунктів у районі Мангуша, зокрема Мелекино.

«Ще раз нагадую, що в Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються маршрутом. Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4-а та вул.Мелітопольське шосе, 87-Б. З урахуванням великої кількості автомобілів, які потребують дозаправки, просимо з розумінням ставитись до черг», – наголосила віцеміністерка.

Київщина:

з села Бобрик до Броварів вдалося евакуювати 2 тис. людей

з села Тарасівка до Броварів евакуювали 1 310 людей

з міста Бородянка до міста Біла Церква евакуація була зірвана другий день поспіль через порушення режиму тиші окупаційними військами

Харківщина

Із міста Харків вдалося доставити гуманітарну допомогу до селища Рогань. Разом із тим була зірвана доставка допомоги до селища Мала Рогань.

«Ми отримали інформацію від наших розвідників про заплановану провокацію з боку окупаційних військ. Вони планували захопити гуманітарну колону. На жаль, не вдалося упередити такі плани окупаційних військ для колони з гуманітарною допомогою для міста Вовчанськ. Пропав зв'язок із шістьма людьми – п’ятеро водіїв і лікар-водій швидкої допомоги:

Кашкаров Артем Васильович

лікар Бурда Артем Олександрович

водій Гончаренко Владислав Юрійович

водій Позін Павло Вікторович

водій Корнейко Павло Олександрович

водій Маслов Олександр Іванович.

«Вони гідно і сміливо виконували свій громадянський обов’язок – доставляли дуже необхідну продуктову і медичну допомогу нашим людям у місті Вовчанськ. Проте окупант продовжує вести себе як терорист. Ми ведемо переговори про повернення наших людей. Також хочу сказати, я знаю, що є немало нарікань від громадян щодо того організації евакуації. Це щодо графіку, транспорту і таке інше. Але прошу з розумінням поставитися до цих проблем. Це не туристичні поїздки. Це війна. Це евакуації у воєнний час. Держава робить все можливе. Головне для нас зберегти життя та здоров’я громадян. В той же час приношу вибачення за можливі незручності та якась організаційні нестиковки. Але все це результат реалій воєнного часу», – наголосила Ірина Верещук.

Нагадаємо, росіяни вивозять маріупольців до РФ: названо вулиці, з яких ворог викрадає людей.

Напередодні евакуювали понад 6,5 тис. українців.

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