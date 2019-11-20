На ділянці розведення сил Петрівське-Богданівка розміновано 17,6 га



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Піротехніки ДСНС продовжують обстеження територій на лінії розмежування на наявність вибухонебезпечних предметів Фото: ДСНС

З початку робіт обстежено територію площею 17,57 га, виявлено та знешкоджено 188 одиниць вибухонебезпечних предметів

Від початку робіт з розмінування в районі розведення сил поблизу населених пунктів Петрівське-Богданівка Волноваського району Донецької області обстежено територію площею 17,57 га, виявлено та знешкоджено 188 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Повідомляється, що 13 листопада, піротехніки ДСНС України приступили до проведення робіт з розмінування в районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське-Богданівка Волноваського району Донецької області.

19 листопада заступник Голови ДСНС України Микола Ільченко з робочим візитом відвідав ділянку місцевості, де проводяться роботи з розмінування територій в районі розведення сил. Під час візиту було перевірено матеріально-технічне оснащення піротехніків, а також умови їхньої роботи.

Станом на 14:50 19 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС України обстежено територію площею 2,6 га, було вилучено та знешкоджено встановленим способом 31 одиниця вибухонебезпечних предметів.

З початку робіт обстежено територію площею 17,57 га, виявлено та знешкоджено 188 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Продовження обстеження забрудненої території заплановано на 09:00 20 листопада.

Від ДСНС України залучалось 4 піротехнічні розрахунки (20 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки).

Як відомо, 13 листопада сапери почали розмінування території біля Петрівського.

Нагадаємо, 9 листопада 2019 року о 12:00 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали процес розведення сил та засобів.

Розведення військ в цьому районі, заплановане на 4 листопада, було перенесено у зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил російсько-окупаційними військами, які були зафіксовані 30 жовтня.

11 листопада у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське завершилось практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

Зазначимо, також, раніше з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».