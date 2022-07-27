У Чорному морі маневрують 11 одиниць російського флоту, – «Південь»

Напоготові перебувають два ракетних кораблі

У безпечних для себе районах Чорного моря маневрує російських флот у кількості 11 одиниць. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання флоту РФ з 11 одиниць маневрує вздовж кримського узбережжя. Водночас напоготові перебувають два ракетних та один великий десантний корабель», – йдеться в повідомленні.

Загроза ракетних ударів по території України залишається актуальною. Висадка морського десанту також – не виключена.

«Після шторму море може бути щедрим на вибухонебезпечні сюрпризи. Не нехтуйте попередженням про повітряні тривоги, дотримуйтесь алгоритму дій в інтересах власної безпеки. Будьте пильними і вдумливими щодо отримання та поширення інформації, не довіряйте фейковим повідомленням, підозрілим предметам й особам. Вживайте заходів із повідомлення про них компетентних органів», – закликають в командуванні.

Нагадаємо, нещодавно росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

До слова, триває 154-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Донбасі тривають бої.