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У Чорному морі маневрують 11 одиниць російського флоту, – «Південь»

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 13:03 glavcom.ua
У Чорному морі маневрують 11 одиниць російського флоту, – «Південь»
Загроза ракетних ударів по території України залишається актуальною
фото ілюстративне

Напоготові перебувають два ракетних кораблі

У безпечних для себе районах Чорного моря маневрує російських флот у кількості 11 одиниць. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання флоту РФ з 11 одиниць маневрує вздовж кримського узбережжя. Водночас напоготові перебувають два ракетних та один великий десантний корабель», – йдеться в повідомленні.

Загроза ракетних ударів по території України залишається актуальною. Висадка морського десанту також – не виключена.

«Після шторму море може бути щедрим на вибухонебезпечні сюрпризи. Не нехтуйте попередженням про повітряні тривоги, дотримуйтесь алгоритму дій в інтересах власної безпеки. Будьте пильними і вдумливими щодо отримання та поширення інформації, не довіряйте фейковим повідомленням, підозрілим предметам й особам. Вживайте заходів із повідомлення про них компетентних органів», – закликають в командуванні.

Нагадаємо, нещодавно росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

До слова, триває 154-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Донбасі тривають бої.

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Теги: Чорне море росія ракета війна окупанти Україна

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