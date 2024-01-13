Росіяни хвилюються за здатність своїх військ вести ефективний наступ: аналіз ISW

Російські війська готуються до чергового наступу під Синьківкою у Харківській області

Пов’язаний з Кремлем російський блогер висловив занепокоєння щодо здатності російського Західного угруповання військ вести ефективні наступальні дії на Куп’янському напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Російські та українські війська 12 січня продовжували бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов заявив, що російські війська готуються до чергового наступу під Синьківкою, де вони відновили штурми минулого тижня.

Відомий пов’язаний з Кремлем російський блогер висловив занепокоєння щодо здатності російського Західного угруповання військ вести ефективні наступальні дії на Куп’янському напрямку. Він стверджував, що російська піхота за підтримки бронетехніки вела колонний штурм на відкритих територіях біля Синьківки в грудні 2023 року, а українські артилерійські підрозділи та оператори безпілотників легко відбивали ці штурми.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 11 січня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на схід від Веселого.

12 січня тривали позиційні бої поблизу Бахмута, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський блогер продовжив характеризувати російські наступальні операції на захід від Бахмута як «наступ» на Часів Яр.

Російські війська нещодавно досягли незначного успіху на північний захід від Авдіївки. Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Тарнавський заявив про високі втрати серед іноземців та мігрантів, які воюють у лавах російських військ на Таврійському напрямку через погане навчання.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на південний захід від Донецька. Позиційні бойові дії тривали поблизу Мар’їнки, Георгіївки, Красногорівки та Побєди й Новомихайлівки. Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російські війська атакують Новомихайлівку, щоб перекрити трасу Мар’їнка-Вугледар.

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12 січня в районі кордону Донецько-Запорізької області тривали обмежені позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту не було. Російські війська нещодавно незначно просунулися в Запорізькій області.

Російські війська нещодавно незначно просунулися в Кринках на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Речниця українського Південного оперативного командування Наталія Гуменюк заявила, що минулої доби російські війська значно знизили темпи обстрілів східного берега, але завдають ударів з безпілотників по західному (правобережжю) Херсонської області, щоб компенсувати нездатність авіації діяти в негоду.