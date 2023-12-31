Ситуація в регіонах: масований обстріл Харкова та загиблі на Донеччині

За день від ворожих обстрілів вісім людей загинули

Минулої доби від ворожих обстрілів потерпали тринадцять регіонів України. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації.

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Хмельниччина

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області сили сили ППО знешкодили БпЛА типу Shahed. Унаслідок атаки відбулася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Її оперативно ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Черкащина

Доба минула з повітряними тривогами та роботою ППО. Попередньо – без наслідків. Оперативні групи продовжують обстеження території.

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Київщина

Уночі область була атакована ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. Внаслідок атаки на одному з об’єктів критичної інфраструктури через падіння уламків виникла пожежа на відкритій території. Її оперативно ліквідували. За оперативною інформацією, потраплянь в обʼєкти житлової інфраструктури немає. Жертви та постраждалі відсутні.

Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (46 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район. Через удари некерованих авіаційних ракет із гелікоптерів у прикордонному селі Семенівської громади загорілись два приватні житлові будинки, п’ять будівель господарського призначення. Із РСЗВ ворог обстріляв місто Семенівку, загинула одна людина, ще одна – отримала поранення. Пошкоджено близько 30 будівель житлового та господарського призначення та будівлі на території місцевого підприємства.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили чотири мінометні обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська (16 вибухів ) та Середино-Будська (п’ять вибухів) громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 179 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади. У Краснопільській громаді зафіксовано обстріл з ПТРК, з дрону типу «FPV (вісім вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (три вибухи) та мінометні обстріли (14вибухів). Один FPV дрон влучив в складське приміщення непрацюючого цукрового заводу та здетонував. Також було влучання у вежу мобільного зв’язку. У результаті обстрілу ще одним дроном пошкоджено будинок центру первинної медичної допомоги. Унаслідок скидання ВОГ з БпЛА пошкоджено лінію зв’язку. Обстріл також прийшовся по Есманській громаді (дев’ять вибухів). Пошкоджено житловий будинок та лінію електромережі.

Запорізька область

Рашисти завдали 126 ударів по 22 населених пунктах області. Окупанти здійснили три РСЗВ-обстріли Степоногірська та П'ятихаток, 25 БпЛА-атак по Запоріжжю, Гуляйполю, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному Білогір'ю, Малій Токмачці, Щербакам, Роботиному та Лобковому, а також вгатили ракетою по Запоріжжю. 97 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Гуляйпільського, Левадного, Темирівки, Полтавки, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню. Внаслідок ворожої атаки по Степногірську загинув 43-річний місцевий житель. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Дніпропетровщина

Протягом учорашнього дня агресор обстрілював Нікопольщину артилерією та цілив по району безпілотниками. Удари прийшлися по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. Поранена 65-річна жінка. Вона у лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджені адмінбудівля, комунальне підприємство, агрофірма, п'ятиповерхівка та 20 приватних будинків. З одного з них рятувальники деблокували 87-річного чоловіка. Потрощені і 18 господарських споруд та авто. Зачепило газогони та лінії електропередач. У Дніпрі через падіння уламків збитої ракети є руйнування на території підприємства. Сили ППО також збили безпілотник у Нікопольському районі. Ніч – тихо.

Харківщина

Учора ввечері ворог випустив по Харкову щонайменше шість ракет. Попередньо, дві з них – «Іскандер». Загиблих немає. У результаті обстрілу постраждали 28 цивільних людей, з них 12 – перебувають у лікарні. Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземний громадянин. Потерпілі у середньому та легкому стані. Пошкоджено готель, житлові будинки, лікувальні установи, громадські місця, автомобілі. Уночі ворог завдав удару по Харкову безпілотниками «Шахед». Пошкоджені відділення банку, «Інститут метрології», житлові будинки, Адміністрація Київського району, кафе. Також уночі окупанти обстріляли с. Борова Ізюмського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. З-під завалів будинку вилучено тіла трьох людей. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Бочкове Чугуївського району; Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Противник завдав авіаційних ударів біля Піщаного Куп'янського району.

Луганщина

Учора рашисти атакували з неба біля Новоселівського, Стельмахівки, Надії, Білогорівки. За добу противник здійснив 163 обстріли (569 снарядів).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 20 обстрілів. Вид озброєння – ракета ОТРК «Іскандер-М», ЗРК «С-300», ракети (тип встановлюється, авіаудар (тип ракети не встановлено), БпЛА «Герань-2», РСЗВ «Ураган», «Град», артилерія, танк. Під вогнем були: Авдіївка, Курахове, Селидове, смт Вишневе, с. Ласточкине, с. Прогрес, с. Новоукраїнка, с. Олександро-Калинове, с. Острівське, с. Бердичі. Пошкоджено 48 житлових будинків (з них п’ять –багатоквартирні), дві господарчі споруди, золошлаковий провід ТЕС, трубопровід тепломережі ТЕС, тролея вагонотовкача, чотири ЛЕП, адмінбудівля, будівля ліцею, будівля ЦМЛ. За добу на Донеччині: четверо загиблих та 12 поранених.

Миколаївщина

Учора силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один ворожий БпЛА Shahed-131/136. Учора артилерійський удар фіксувався по с. Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також учора обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Без постраждалих. Крім того, цього ж дня о 23:44 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

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Одещина

Ворог атакував область безпілотними літальними апаратами типу Shahed-131/136. Підрозділи протиповітряної оборони результативно знищивши шість «Шахедів». Уламками збитого ворожого БпЛА в прибережній зоні Одеського району спричинено пожежу на відкритій території. Вогонь оперативно ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 71 обстріл (380 снарядів), з них по м. Херсон – вісім обстрілів (27 снарядів). Рашисти поцілили у райони 25 населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад та пункт незламності у Бериславському районі. Зранку ворог обстріляв Михайлівку Новоолександрівської громади. По центральній частині населеного пункту зафіксовано щонайменше два десятки «прильотів». Ворожим вогнем пошкоджено школу, адміністративну будівлю та магазин. Люди не постраждали. Окупанти обстріляли Антонівку. Травми, несумісні з життям, отримав 55-річний чоловік. У момент обстрілу він перебував на подвір’ї будинку. Ввечері російська армія обстріляла житловий будинок у Херсоні. Загинула 59-річна жінка. Уночі противник здійснив удар із застосуванням п’яти БпЛА «Шахед» по н. п. Матросівка. Пошкоджено житлові будинки. Інформація про потерпілих не надходила. Дані уточнюються. За добу по області: дві людини загинули.

Триває 676-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойові зіткнення.