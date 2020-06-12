Поліція зафіксувала понад 2200 порушень самоізоляції



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За порушення режиму самоізоляції українцям загрожує штраф у 17 тисяч гривень

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що загальна кількість порушень режиму самоізоляції - понад 2200. Про це він сказав під час брифінгу.

«По тій статистиці, яку я знаю: контролюється (процес обсервації - ред.) у тому числі через додаток «Дій. Вдома». Загальна кількість порушень за весь час - по моєму, більше 2200. Відповідно, штрафи накладаються національною поліцією. 4,3 млн грн - це ті цифри, які я пам’ятаю по Міністерству внутрішніх справ», - сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання, скільки зафіксовано порушень режиму самоізоляції.

Раніше стало відомо, хто може уникнути самоізоляції після повернення з-за кордону.

За словами Степанова, зараз країни поділяють на «червоні» та «зелені» зони. «Червоні» — країни, де ситуація з коронавірусом гірша, ніж в Україні, «зелена» — ситуація з коронавірусом така ж, як в Україні, або краща.

«Це наші попередні думки. Люди, які повертаються з «червоної» зони повинні 14 днів перебувати на самоізоляції чи обсервації. З «зеленої» зони — не будуть потребувати самоізоляції», — пояснив міністр.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.

Між іншим, напередодні у Києві створено мобільні групи контролю за дотриманням карантину

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