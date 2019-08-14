ООН не буде призначити спецпредставника для України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Потрібні нові інструменти в пошуку рішення, яке зупинило б війну на Донбасі, - зазначив глава польського МЗС

Пропозиція Польщі щодо призначення спеціального представника генерального секретаря ООН з питань України не отримала схвалення в організації. Про це сказав глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє Укрінформ в середу, 14 серпня.

Чапутович наголосив, що потрібні нові інструменти в пошуку рішення, яке зупинило б війну на Донбасі.

«Ми раніше пропонували використовувати деякі інші доступні інструменти. Так, можна було б призначити спеціального представника генерального секретаря ООН, щоб він стежив за тим, що відбувається на Донбасі, в Україні», - пояснив він.

На думку Чапутовича, така посадова особа могла б реально інформувати міжнародну спільноту про ситуацію в Україні.

«Є ж такі спеціальні представники в інших регіонах. Чому б не мати таку людину в Україні? Ця ідея, скажімо так, не була сприйнята, не була схвалена», - констатував міністр.

Раніше Британія в ООН заявила про утиски прав українців в окупованому Криму.