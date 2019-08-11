ООН не буде евакуювати свою місію з Лівії, попри загибель трьох співробітників



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У суботу в результаті підриву автомобіля в лівійському Бенгазі загинули троє співробітників ООН, ще троє постраждали

«У найближчому майбутньому наше місце - поруч з лівійським народом, саме на благо лівійського народу служили наші колеги, загиблі сьогодні», - сказала помічниця генсека ООН

Організація Об'єднаних Націй не має наміру евакуювати свою місію з Лівії, незважаючи на загибель її співробітників, і продовжить надавати допомогу народу цієї країни.

Про це заявила помічниця генерального секретаря ООН по Африці Бінту Кейта, виступаючи на екстреному засіданні Ради Безпеки щодо ситуації в Лівії.

«ООН не планує проводити евакуацію співробітників з Лівії. У найближчому майбутньому наше місце - поруч з лівійським народом, саме на благо лівійського народу служили наші колеги, загиблі сьогодні», - сказала Кейта.

Помічниця генсека звернула увагу, що трагедія сталася в той момент, коли жителі Бенгазі готувалися до свята Ід аль-Адха на території, яка знаходиться під контролем командувача Лівійської національної армією фельдмаршала Халіфи Хафтара.

«Ця атака підкреслює небезпеку, яку представляють терористи по всій країні, а також неможливість ефективного контролю за відсутності єдиного уряду, військових або поліцейських сил в країні», - підкреслила вона.

Нагадаємо, у суботу в результаті підриву автомобіля в лівійському Бенгазі загинули троє співробітників ООН, ще троє постраждали.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за цей напад.

До слова, міжнародно визнаний уряд Лівії оголосив режим припинення вогнюна час релігійного свята Кубран-байрам.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту Місрата в Лівії ударами з дронів був знищений літак ІЛ-76ТД української компанії «Скайавіатранс» з гуманітарним вантажем.

За даними МЗС України, внаслідок атаки 5 серпня в аеропорту Місрата зруйнована хвостова частина літака, легко поранений оператор екіпажу судна, а також знищені документи штурмана.

Екіпаж літака у повному складі евакуювали у безпечне місце, повідомили в міністерстві.