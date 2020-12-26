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    Думки вголос

    Пане президенте, не посадите ви ніякого Порошенка

    • Віталій Чепинога

      Український політик

    • Розсилка
    Пане президенте, не посадите ви ніякого Порошенка

    «Коли когось посадять» – чекають кілька озабочених, що не мають коштів на послуги психотерапевта

    «Всі чекають, коли посадять Порошенка»...

    Я не є фанатом Петра Олексійовича, м'ягко говоря...

    Але!!!

    Я добре розумію, як готуються такі промови й тексти. Приходять речники й райтери, приносять якусь свою соціологію і на її основі формують «красіві промови»... Тим більше, що президенту це добре лягає на душу...

    Але, насправді, пане президенте, люди чекають Різдва і нового року. Люди чекають, коли закінчиться ковід і коли бодай якось наладиться їхнє життя... Як і належить нормальним, притомним людям...

    «Коли когось посадять» – чекають кілька озабочених д..., що не мають коштів на послуги психотерапевта. Бо коли у людини бажання того, щоб комусь стало погано превалює над пріоритетами особистого щастя – то хвора людина. Це не справедливість, це – патологія. А ще – це вирок владі. Бо у такої людини більше немає НІЧОГО...

    Хай питанням справедливості переймається правосуддя. Це не тема для параду.

    То є те, що зветься «тепла ванна», пане президенте... То – джакузі з ілюзіями. Та й не посадите ви ніякого Порошенка. То таке, – аби що бовкнуть... Для тілівізора... – Запізно, пане президенте... Запізно...

    Янукович колись також думав, що люди чекають на йолку на Майдані. А насправді люди чекали, як би його на ту йолку нанизать...

    Гоніть таких райтерів і радників в шию... То – врєдітєлі...

    Якщо то тільки райтери, звісно...

    Джерело: блог Віталія Чепиноги

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко Володимир Зеленський правосуддя
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