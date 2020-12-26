Пане президенте, не посадите ви ніякого Порошенка

«Коли когось посадять» – чекають кілька озабочених, що не мають коштів на послуги психотерапевта

«Всі чекають, коли посадять Порошенка»...

Я не є фанатом Петра Олексійовича, м'ягко говоря...

Але!!!

Я добре розумію, як готуються такі промови й тексти. Приходять речники й райтери, приносять якусь свою соціологію і на її основі формують «красіві промови»... Тим більше, що президенту це добре лягає на душу...

Але, насправді, пане президенте, люди чекають Різдва і нового року. Люди чекають, коли закінчиться ковід і коли бодай якось наладиться їхнє життя... Як і належить нормальним, притомним людям...

«Коли когось посадять» – чекають кілька озабочених д..., що не мають коштів на послуги психотерапевта. Бо коли у людини бажання того, щоб комусь стало погано превалює над пріоритетами особистого щастя – то хвора людина. Це не справедливість, це – патологія. А ще – це вирок владі. Бо у такої людини більше немає НІЧОГО...

Хай питанням справедливості переймається правосуддя. Це не тема для параду.

То є те, що зветься «тепла ванна», пане президенте... То – джакузі з ілюзіями. Та й не посадите ви ніякого Порошенка. То таке, – аби що бовкнуть... Для тілівізора... – Запізно, пане президенте... Запізно...

Янукович колись також думав, що люди чекають на йолку на Майдані. А насправді люди чекали, як би його на ту йолку нанизать...

Гоніть таких райтерів і радників в шию... То – врєдітєлі...

Якщо то тільки райтери, звісно...

Джерело: блог Віталія Чепиноги

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