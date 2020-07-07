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    У світі

    Стоматологи розповіли про враження коронавірусом порожнини рота

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    <p>Медичні працівники виявили у заражених коронавірусом незвичайні запальні процеси в ротовій порожнині</p> - Стоматологи розповіли про враження коронавірусом порожнини рота

    Медичні працівники виявили у заражених коронавірусом незвичайні запальні процеси в ротовій порожнині

    Огляд стоматологом бажано включити в список необхідних досліджень при Сovid-19, вважають медики

    Вчені з Лабораторії оральної гістопатології факультету охорони здоров'я Бразильського університету описали нестандартні симптоми, які виникають у людей з Covid-19.

    Фахівці зазначили, що найчастіші оральні ознаки в області рота у тих, хто переніс коронавірусну інфекцію: точкові крововиливи у вигляді червоних горбків, кандидоз, травматичні виразки та інші різноманітні ураження мови і слизових.

    Багато з пацієнтів також повідомляли про те, що відчуття смаку до них так і не повернулося.

    У той же час, медики допустили, що деякі неспецифічні прояви Сovid-19 можуть бути пов'язані як із загальним зниженням імунітету, так і з прийомом лікарських засобів, зокрема антибіотиків.

    «Тому огляд стоматологом бажано включити в список необхідних досліджень при Сovid-19», – вважають медики.

    До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49043
    • Хворіють
      26078
    • Одужали
      21703
    • Померли
      1262

    Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.

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