Стоматологи розповіли про враження коронавірусом порожнини рота



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Медичні працівники виявили у заражених коронавірусом незвичайні запальні процеси в ротовій порожнині

Огляд стоматологом бажано включити в список необхідних досліджень при Сovid-19, вважають медики

Вчені з Лабораторії оральної гістопатології факультету охорони здоров'я Бразильського університету описали нестандартні симптоми, які виникають у людей з Covid-19.

Фахівці зазначили, що найчастіші оральні ознаки в області рота у тих, хто переніс коронавірусну інфекцію: точкові крововиливи у вигляді червоних горбків, кандидоз, травматичні виразки та інші різноманітні ураження мови і слизових.

Багато з пацієнтів також повідомляли про те, що відчуття смаку до них так і не повернулося.

У той же час, медики допустили, що деякі неспецифічні прояви Сovid-19 можуть бути пов'язані як із загальним зниженням імунітету, так і з прийомом лікарських засобів, зокрема антибіотиків.

«Тому огляд стоматологом бажано включити в список необхідних досліджень при Сovid-19», – вважають медики.

До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям.

Коронавірус в Україні

Всього 49043

Хворіють 26078

Одужали 21703

Померли 1262

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Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.