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    ЦВК визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по округу №87, – Опора

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    Стронгмен Василь Вірастюк балотувався на Прикарпатті від пропрезидентської політсили - ЦВК визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по округу №87, – Опора
    Стронгмен Василь Вірастюк балотувався на Прикарпатті від пропрезидентської політсили
    Фото: партія «Слуга народу»

    Згідно з протоколом окружної виборчої комісії Вірастюк набрав 15 536 голосів виборців

    Центральна виборча комісія (ЦВК) встановила результати довиборів в Раду в 87 окрузі (Івано-Франківська область). Про це повідомила Громадянська мережа Опора.

    Кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка визнали обраним народним депутатом.

    Згідно з протоколом окружної виборчої комісії він набрав 15 536 голосів виборців.

    «ЦВК встановила результати виборів на окрузі №87 та визнала кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка обраним народним депутатом України», – йдеться в повідомленні.

    Раніше ЦВК зобов'язала ОВК №87 скласти докладний протокол за підсумками голосування. У ЦВК наголосили, що поки не можуть визначити результати виборів у цьому окрузі.

    Один з кандидатів Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

    Кандидат у народні депутати від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.

    Центральна виборча комісія 6 квітня повідомила, що прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.

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    Теги: ЦВК вибори Івано-Франківщина Руслан Кошулинський Олександр Шевченко За майбутнє
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