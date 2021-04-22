ЦВК визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по округу №87, – Опора

Стронгмен Василь Вірастюк балотувався на Прикарпатті від пропрезидентської політсили

Згідно з протоколом окружної виборчої комісії Вірастюк набрав 15 536 голосів виборців

Центральна виборча комісія (ЦВК) встановила результати довиборів в Раду в 87 окрузі (Івано-Франківська область). Про це повідомила Громадянська мережа Опора.

Кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка визнали обраним народним депутатом.

Згідно з протоколом окружної виборчої комісії він набрав 15 536 голосів виборців.

«ЦВК встановила результати виборів на окрузі №87 та визнала кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка обраним народним депутатом України», – йдеться в повідомленні.

Василя Вірастюка офіційно обрано нардепом



ЦВК встановила результати виборів на окрузі №87 та визнала кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка обраним народним депутатом України.



Згідно з протоколом окружної виборчої комісії він набрав 15 536 голосів виборців. pic.twitter.com/ggA0qJOaWm — Civil Network OPORA (@opora) April 22, 2021

Раніше ЦВК зобов'язала ОВК №87 скласти докладний протокол за підсумками голосування. У ЦВК наголосили, що поки не можуть визначити результати виборів у цьому окрузі.

Один з кандидатів Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат у народні депутати від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.

Центральна виборча комісія 6 квітня повідомила, що прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.