ЦВК визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по округу №87, – Опора
Згідно з протоколом окружної виборчої комісії Вірастюк набрав 15 536 голосів виборців
Центральна виборча комісія (ЦВК) встановила результати довиборів в Раду в 87 окрузі (Івано-Франківська область). Про це повідомила Громадянська мережа Опора.
Кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка визнали обраним народним депутатом.
Згідно з протоколом окружної виборчої комісії він набрав 15 536 голосів виборців.
«ЦВК встановила результати виборів на окрузі №87 та визнала кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка обраним народним депутатом України», – йдеться в повідомленні.
Василя Вірастюка офіційно обрано нардепом— Civil Network OPORA (@opora) April 22, 2021
ЦВК встановила результати виборів на окрузі №87 та визнала кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка обраним народним депутатом України.
Згідно з протоколом окружної виборчої комісії він набрав 15 536 голосів виборців. pic.twitter.com/ggA0qJOaWm
Раніше ЦВК зобов'язала ОВК №87 скласти докладний протокол за підсумками голосування. У ЦВК наголосили, що поки не можуть визначити результати виборів у цьому окрузі.
Один з кандидатів Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.
Кандидат у народні депутати від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.
Центральна виборча комісія 6 квітня повідомила, що прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.