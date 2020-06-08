Міністр юстиції похвалився яскравим шопінгом під час карантину (фото)
Малюська зробив селфі в рожевому костюмі і поскаржився на дружину
Міністр юстиції України Денис Малюська радиться в соціальній мережі, який костюм йому купувати.
Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.
Політик у сонцезахисних окулярах позував у піджаку і брюках незвичного рожевого кольору, а також приміряв зелений костюм.
«Який брати. Рожевий – сердечко. Зелений – лайк. Жоден – плачущий смайлик», – заявив він.
При цьому Малюська заявив, що дружина не дозволяє йому купувати рожевий костюм, поки публікація не набере 2 тисячі «сердечок».
Міністр також опублікував фотографії цінників костюмів. Обидва коштують по 1800 гривень.
До слова, міністр юстиції Денис Малюська спробував обід, що зазвичай готують у Київському слідчому ізоляторі, щоб перевірити його якість.