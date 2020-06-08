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    Політика

    Міністр юстиції похвалився яскравим шопінгом під час карантину (фото)

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    Денис Малюська показав, як вибирає собі новий костюм - Міністр юстиції похвалився яскравим шопінгом під час карантину (фото)
    Денис Малюська показав, як вибирає собі новий костюм
    Фото: facebook.com/Denis-Malyuska

    Малюська зробив селфі в рожевому костюмі і поскаржився на дружину

    Міністр юстиції України Денис Малюська радиться в соціальній мережі, який костюм йому купувати.

    Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

    Політик у сонцезахисних окулярах позував у піджаку і брюках незвичного рожевого кольору, а також приміряв зелений костюм.

    «Який брати. Рожевий – сердечко. Зелений – лайк. Жоден – плачущий смайлик», – заявив він.

    При цьому Малюська заявив, що дружина не дозволяє йому купувати рожевий костюм, поки публікація не набере 2 тисячі «сердечок».

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    Міністр також опублікував фотографії цінників костюмів. Обидва коштують по 1800 гривень.

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    Міністр юстиції похвалився яскравим шопінгом під час карантину (фото)
    Міністр юстиції похвалився яскравим шопінгом під час карантину (фото)
    Міністр юстиції похвалився яскравим шопінгом під час карантину (фото)
    Міністр юстиції похвалився яскравим шопінгом під час карантину (фото)
    Фото: facebook.com/Denis-Malyuska

    До слова, міністр юстиції Денис Малюська спробував обід, що зазвичай готують у Київському слідчому ізоляторі, щоб перевірити його якість. 

    міністр селфі Денис Малюська
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