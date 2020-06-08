Міністр юстиції похвалився яскравим шопінгом під час карантину (фото)



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Денис Малюська показав, як вибирає собі новий костюм Фото: facebook.com/Denis-Malyuska

Малюська зробив селфі в рожевому костюмі і поскаржився на дружину

Міністр юстиції України Денис Малюська радиться в соціальній мережі, який костюм йому купувати.

Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

Політик у сонцезахисних окулярах позував у піджаку і брюках незвичного рожевого кольору, а також приміряв зелений костюм.

«Який брати. Рожевий – сердечко. Зелений – лайк. Жоден – плачущий смайлик», – заявив він.

При цьому Малюська заявив, що дружина не дозволяє йому купувати рожевий костюм, поки публікація не набере 2 тисячі «сердечок».

Міністр також опублікував фотографії цінників костюмів. Обидва коштують по 1800 гривень.

До слова, міністр юстиції Денис Малюська спробував обід, що зазвичай готують у Київському слідчому ізоляторі, щоб перевірити його якість.