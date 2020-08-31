Лукашенко звільнив посла, який виступив за перегляд результатів виборів
Посол раніше заявив, що для мирного вирішення ситуації в республіці необхідно перерахувати голоси на минулих 9 серпня виборах президента
Президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади посла Білорусі в Іспанії Павла Пустового, який раніше висловився за перерахунок голосів на виборах і проти побиття мирних демонстрантів.
Про це повідомляє «БелТА».
«Павло Пустовий позбавлений дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посланника першого класу за неналежне виконання посадових обов'язків. Це передбачено указом №327, який президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав 31 серпня, повідомили «БелТА» в пресслужбі білоруського лідера.
«Також на підставі указу Павло Пустовий звільнений з посади надзвичайного і повноважного посла Республіки Білорусь в Королівстві Іспанія та за сумісництвом постійного представника Республіки Білорусь при Всесвітній туристській організації», – наголошується в повідомленні.
Крім того, посол зазначив, що в республіці необхідно провести відкриті судові засідання щодо тих, хто бив мирних демонстрантів, провокував прояви жорстокості у силовиків, «першими нападаючи з камінням і арматурою», затримував без підстав і знущався з затриманих громадян, здійснював автомобільні наїзди на представників міліції, погрожував близьким і рідним безпосередніх учасників подій.
Раніше повідомлялося, що посол Ігор Лещеня підтримав учасників мирних протестів на батьківщині.
Нагадаємо, посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня, який став першим дипломатом, що підтримав протести проти Лукашенка, подав заяву про відставку.
Як відомо, сьогодні Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.
Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.
Також посли ЄС затвердять санкції щодо Білорусі наступного тижня.
Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.