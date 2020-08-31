Лукашенко звільнив посла, який виступив за перегляд результатів виборів



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Вже колишній посол Білорусі в Іспанії Павло Пустовий

Посол раніше заявив, що для мирного вирішення ситуації в республіці необхідно перерахувати голоси на минулих 9 серпня виборах президента

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади посла Білорусі в Іспанії Павла Пустового, який раніше висловився за перерахунок голосів на виборах і проти побиття мирних демонстрантів.

Про це повідомляє «БелТА».

«Павло Пустовий позбавлений дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посланника першого класу за неналежне виконання посадових обов'язків. Це передбачено указом №327, який президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав 31 серпня, повідомили «БелТА» в пресслужбі білоруського лідера.

«Також на підставі указу Павло Пустовий звільнений з посади надзвичайного і повноважного посла Республіки Білорусь в Королівстві Іспанія та за сумісництвом постійного представника Республіки Білорусь при Всесвітній туристській організації», – наголошується в повідомленні.