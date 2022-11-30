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Пентагон пояснив, чому РФ обстрілює Україну болванками від ядерних ракет

glavcom.ua
Пентагон пояснив, чому РФ обстрілює Україну болванками від ядерних ракет
Росія, ймовірно, знімала ядерні боєголовки з крилатих ракет і запускала неозброєні боєприпаси по Україні
фото ілюстративне

Окупанти намагаються виснажити українське ППО

Росія запускає неозброєні крилаті ракети, призначені для ядерних боєголовок, щоб виснажити запаси ППО України. Про це повідомив високопосадовець американського оборонного відомства.

Напередодні у британській розвідці зазначали, що Росія, ймовірно, знімала ядерні боєголовки з крилатих ракет і запускала неозброєні боєприпаси по Україні. Ядерні боєголовки були замінені баластами, вони можуть теж завдавати великої шкоди.

Відповідаючи на питання про розвіддані, представник США сказав журналістам: «Це безумовно те, що вони (рашисти – «Главком») намагаються зробити, щоб пом'якшити вплив систем ППО, які використовують українці».

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Росія запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки.

У ЗСУ заявили, що підтвердити або спростувати використання Росією крилатої ракети з імітатором ядерної боєголовки під час атаки на Україну поки не можна. Слід дочекатися висновків фахівців.

До слова, космічна радіолокаційна розвідка, яку здійснили українські розвідники у майже 150 районах розташування ворога – на тимчасово окупованих територіях України, на території окупанта та його союзників, виявила та підтвердила розміщення загалом близько 2600 одиниць військової техніки.

Теги: росія окупанти війна ядерна зброя Україна ракета

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