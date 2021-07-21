У Зеленського прокоментували угоду щодо «Північного потоку-2»: треба дочекатися, як будуть забезпечуватися гарантії

У Офісі Президента кажуть, що поки не знають усіх деталей домовленості

Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров прокоментував перші деталі угоди Сполучених Штатів і Німеччини щодо «Північного потоку-2».

Він заявив, що треба дочекатися, як Німеччина буде забезпечувати гарантії, які вона на себе взяла. Про це Никифоров повідомив у коментарі РБК-Україна.

При цьому він підкреслив, що поки деталі домовленості ще не розкриті.

«Треба дочекатися, як саме Німеччина буде забезпечувати гарантії, які вона на себе взяла. Деталей домовленості ще не розкрили», – повідомив Никифоров.

У рамках угоди Німеччина взяла на себе зобов'язання сприяти продовженню транзитного договору між Україною і Росією, який закінчується у 2024 році.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США в рамках угоди з Німеччиною щодо «Північного потоку-2» залишають за собою право вводити санкції.

А згодом повідомили, що Адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо «Північного потоку-2». Влада США заявила, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди відносинам Вашингтона і Києва.

Вашингтон також попросив Київ не обговорювати плани США і Німеччини з Конгресом. Високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена заперечив це повідомлення і сказав, що ситуація складніша. Однак, він не став давати детальнішу інформацію.

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