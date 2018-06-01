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    Організатор вбивства Бабченка фігурує ще в одному кримінальному провадженні

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    <div class="copy">Борис Герман у суді</div> - Організатор вбивства Бабченка фігурує ще в одному кримінальному провадженні
    Фото: Укрінформ
    Борис Герман у суді

    Германа звинувачують у незаконному носінні, зберіганні, збуті вогнепальної зброї

    Організатор вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка з 2016 року Борис Герман є підозрюваним у кримінальному провадженні щодо незаконного носіння чи продажу вогнепальної зброї.

    Про це свідчить ухвала в офіційному судовому реєстрі, повідомляє Bihus.info.

    У січні 2018 року на розгляд Печерського районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт щодо Бориса Германа. Чоловіка звинувачують у незаконному носінні, зберіганні, збуті вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або пристроїв.

    Судовий розгляд цієї справи мав відбутися 22 травня. Покарання за порушення цієї статті - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Дану справу правоохоронні органи розслідують вже два роки. До Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження внесене 29 грудня 2016 року.

    Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 травня, суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

    У суді Герман назвав себе агентом СБУ, прокурор цю інформацію спростував

    Адвокат Бориса Германа повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

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