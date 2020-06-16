Остаточне рішення щодо проведення ЗНО ухвалять наприкінці тижня, – Степанов



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Максим Степанов: МОЗ чітко визначило рекомендації, за яких умов з точки зору безпеки повинно проходити ЗНО

Показники захворюваності на коронавірус в Україні наразі дозволяють проводити ЗНО, зазначив очільник МОЗ

На сьогодні показники захворюваності на коронавірус в Україні дозволяють проводити ЗНО, але остаточне рішення з цього питання прийматиметься 19-20 червня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у вівторок.

«Ми визначили два чітких критерії, які будуть застосовуватись на національному рівні. Вони всі пов'язані з різким зростанням захворюваності. І ми будемо визначатись 19-20 червня, будемо дивитись на ці критерії. Сьогодні ці критерії повністю дозволяють провести ЗНО, і в такому аспекті рухається країна», - сказав Степанов.

Він зазначив, що згідно з рішенням Кабміну та з огляду на нинішню ситуацію ЗНО має розпочатися з 25 червня. За його словами, МОЗ чітко визначило рекомендації, за яких умов з точки зору безпеки повинно проходити ЗНО. Вони затверджені в тому числі постановою заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, додав Степанов.

«Це і проведення термоскринінгу, і допуск виключно людей, які здають ЗНО, вони повинні бути в масці, розсадка учнів лише з дотриманням соціальної дистанції, обов'язково повинні бути визначені маршрути доставки – яким чином доїжджають люди до пунктів оцінювання. Не допускаються будь-які інші особи, окрім учасників процесу», - нагадав міністр.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного тестування.

Зокрема, у понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Виявилося, що діти не можуть скласти онлайн-ЗНО з української мови – у Києві і Харкові лежить сайт ЦОЯО. Пробне ЗНО з інших предметів планувалося на 17 червня. Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Раніше МОН через карантин змінило терміни вступної кампанії до вишів. Приймання заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти.

Станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.