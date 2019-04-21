Остаточні дані екзит-полу ТСН: 72,8% за Зеленського, 27,2% за Порошенка



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Соціологи оприлюднили дані станом на 20:00

У другому турі виборів президента України перемагає шоумен Володимир Зеленський із результатом у 72,8%.

Про це йдеться в результатахданих екзит-полу ТСН.

Чинний президент України Петро Порошенко за результатами опитування має 27,2% підтримки українських виборців.

Екзит-пол ТСН проведений 21.04.2019 дослідницькими компаніями Kantar TNS та Info Sapiens на замовлення каналу 1+1. Опитано близько 20 тисяч респондентів від 18 років на виході з 600 виборчих дільниць на всій території України (крім спеціальних, закордонних дільниць та окупованих територій). Методика: особисте інтерв’ю. Теоретична похибка вибірки становить не більше 0,7%. Методологія дослідження розроблялася згідно міжнародних стандартів проведення екзит-полів, з урахуванням багаторічного досвіду працівників обох компаній у проведенні екзит-полів під час попередніх виборів в Україні.

Також оприлюднено фінальні результати Національний екзит-полу, який проводив фонд «Демократичні ініціативи« імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститутт соціології. Там кандидат у президенти Володимир Зеленський набрав 73% голосів, його опонент Петро Порошенко отримав 25,5%. Близько 1,5% виборців зіпсували бюлетень або викреслили обох кандидатів.

Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому, для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Опитано 13 686 респондентів на 300 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування«. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.