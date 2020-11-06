Штаб Трампа вірить у переобрання президента: Претензії Байдена на перемогу фальшиві

Дональд Трамп наразі суттєво відстає від конкурента у кількості голосів виборників

У штабі Дональда Трампа впевнені, що республіканець залишиться президентом

За словами представника штабу Дональда Трампа Метта Моргана, вибори ще тривають, а всі прогнози щодо перемоги Джо Байдена є фальшивими.

«Ці прогнози Байдена базуються на основі результатів у чотирьох штатах, які ще далеко не остаточні…», – цитує Моргана The Hill.

Морган висловив упевненість, що президент Трамп буде переобраний на новий термін.

6 листопада Байден почав випереджати Трампа у надважливому для перемоги штаті Пенсильванія, який дає 20 голосів виборників.

Також Байден почав брати гору над Трампом у Джорджії, яка дає 16 голосів виборників. За даними Fox News у Байдена вже 264 голосів виборників (за даними інших видань - 253), а у Трампа - 217 (або 214). Підрахунок голосів триває.

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада. Наразі Байден вже майже отримав достатню кількість голосів виборників, щоб забезпечити собі президентство.

Попри невтішне становище з результатами голосування Трамп заявив, що «виграє з рекордними цифрами» в історії США та звинуватив демократів у «маніпуляціях».