  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Німецька поліція взяла під цілодобову охорону клініку Charite, де перебуває Навальний

    • Розсилка
    Біля клініки чергують близько 10 правоохоронців - Німецька поліція взяла під цілодобову охорону клініку Charite, де перебуває Навальний
    Біля клініки чергують близько 10 правоохоронців
    Фото: МБХ медіа

    Біля клініки чергують кілька автобусів поліції

    Німецька поліція взяла під цілодобову охорону шпиталь Charite в Берліні, куди доставили на лікування Олексія Навального.

    Як передає Укрінформ, про це повідомляє «МБХ медіа».

    Біля клініки чергують кілька автобусів поліції, а також близько 10 правоохоронців, які рухаються по периметру групами по 2-5 осіб.

    Напередодні літак Bombardier Challenger 604, який належить НКО «Кіно заради миру», доставив Навального з Омська в Берлін. Зараз німецькі лікарі проводять діагностику стану Навального. Після завершення обстежень і після консультації з сім’єю лікарі прокоментують попередній діагноз.

    Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні.

    Перед цим німецькі лікарі прибули в лікарню до Навального.

    Раніше стало відомо, що дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини.

    Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин.

    Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

    Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

    До слова, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

    Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти його на лікування.

    Читайте також:
    В аналізах Навального російські медики знайшли лише «алкоголь і кофеїн»
    Німеччина політика поліція Берлін Алексей Навальный
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ