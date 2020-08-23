Німецька поліція взяла під цілодобову охорону клініку Charite, де перебуває Навальний



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Біля клініки чергують близько 10 правоохоронців Фото: МБХ медіа

Біля клініки чергують кілька автобусів поліції

Німецька поліція взяла під цілодобову охорону шпиталь Charite в Берліні, куди доставили на лікування Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «МБХ медіа».

Біля клініки чергують кілька автобусів поліції, а також близько 10 правоохоронців, які рухаються по периметру групами по 2-5 осіб.

Немецкие полицейские охраняют клинику Charite,в которой сейчас получает лечение Алексей Навальный. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/Pslg7rWsch — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 23, 2020

Напередодні літак Bombardier Challenger 604, який належить НКО «Кіно заради миру», доставив Навального з Омська в Берлін. Зараз німецькі лікарі проводять діагностику стану Навального. Після завершення обстежень і після консультації з сім’єю лікарі прокоментують попередній діагноз.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні.

Перед цим німецькі лікарі прибули в лікарню до Навального.

Раніше стало відомо, що дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин.

Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

До слова, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти його на лікування.

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