Рада збереться на День Незалежності. Оприлюднено програму засідання

На урочистому засіданні буде вручено відзнаки та нагрудні знаки Верховної Ради «30 років Акту проголошення незалежності України»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення урочистого засідання парламенту 24 серпня. Про це повідомила прессекретарка Разумкова Ольга Туній.

«Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення урочистого засідання парламенту з нагоди 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України 24 серпня о 13:00», - розповіла Туній.

Разумков доручив апарату Ради підготувати урочисте засідання.

Розпорядження підписав голова Ради Дмитро Разумков

Рада на своєму урочистому засіданні вручить відзнаки та нагрудні знаки Верховної Ради «30 років Акту проголошення незалежності України».

У межах святкування 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 заходів по всій країні, в країні збереться близько 30 делегацій із інших країн та міжнародних організацій.

Як відомо, українці наприкінці серпня матимуть довгий вікенд через святкування Дня Незалежності.

Додамо, що сьогодні президент Володимир Зеленський презентував заходи до 30-ї річниці Незалежності України.

Сьогодні також глава МВС анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День незалежності.

До слова, мінімум у 17 областях України збираються встановити найвищі прапори до 30-річчя Незалежності України. Загалом на такий проєкт можуть витратити 170,7 млн грн із державного та місцевих бюджетів.

На самі урочистості планують витратити близько 100 млн грн. Прогнозована сума витрат, в обсязі 5,4 млрд грн, включає витрати на будівництво та модернізацію низки об’єктів.

Раніше Мінкульт презентував візуальну концепцію свята.