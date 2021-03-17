  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Польща запроваджує новий тотальний локдаун

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За минулу добу у Польщі зафіксували понад 25 тисяч нових хворих на коронавірус - Польща запроваджує новий тотальний локдаун
    За минулу добу у Польщі зафіксували понад 25 тисяч нових хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Уряд опрацьовує детальний список обмежень, які будуть діяти в країні

    Уряд Польщі вирішив знову ввести жорсткий локдаун по всій країні. Кількість нових випадків зараження стрімко зростає. Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров'я країни Адам Недзельський, повідомляє Polsat News.

    В рамках посилення карантину з суботи, 20 березня, будуть закриті театри, торгові центри, кінотеатри, готелі, басейни, та різні спортивні заклади. Школи повернутися на дистанційне навчання мінімум до 9 квітня.

    Зараз уряд опрацьовує детальний список обмежень, які будуть діяти в країні.

    У Польщі спостерігається стрімке зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом, а разом з цим і кількості активних випадків. За минулу добу зафіксували понад 25 тисяч нових випадків захворювання, тоді як на початку лютого щоденний приріст був у межах 7 тисяч випадків.

    Між іншим, раніше Польща звинуватила російського консула у поширенні Covid-19. Мова йде про Ігоря Ощепкова, який працював консулом у Познані. Дипломат, за словами прессекретаря, отримав позитивний результат тесту на коронавірус 21 січня, але не дотримувався карантинних правил, брав участь у зустрічах і з'являвся в громадських місцях.

    Також Польща не пустила автобус з українцями через одного пасажира з ковідом. При перевірці громадянин України заявив, що у нього позитивний результат аналізу на Covid-19, але почуває себе добре. Польські прикордонники одразу ізолювали транспорт, після чого повернули автобус з 25 громадянами України та одним громадянином Молдови назад на територію України. Їм відмовили у в'їзді до Польщі, оскільки їх в'їзд міг становити загрозу для здоров'я населення країни.

    Додамо, що сьогодні глава українського уряду Денис Шмигаль повідомив, коли в Україні буде новий локдаун.

    Читайте також:
    Теги: Польща карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies