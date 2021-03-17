Польща запроваджує новий тотальний локдаун

Уряд Польщі вирішив знову ввести жорсткий локдаун по всій країні. Кількість нових випадків зараження стрімко зростає. Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров'я країни Адам Недзельський, повідомляє Polsat News.

В рамках посилення карантину з суботи, 20 березня, будуть закриті театри, торгові центри, кінотеатри, готелі, басейни, та різні спортивні заклади. Школи повернутися на дистанційне навчання мінімум до 9 квітня.

Зараз уряд опрацьовує детальний список обмежень, які будуть діяти в країні.

У Польщі спостерігається стрімке зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом, а разом з цим і кількості активних випадків. За минулу добу зафіксували понад 25 тисяч нових випадків захворювання, тоді як на початку лютого щоденний приріст був у межах 7 тисяч випадків.

Між іншим, раніше Польща звинуватила російського консула у поширенні Covid-19. Мова йде про Ігоря Ощепкова, який працював консулом у Познані. Дипломат, за словами прессекретаря, отримав позитивний результат тесту на коронавірус 21 січня, але не дотримувався карантинних правил, брав участь у зустрічах і з'являвся в громадських місцях.

Також Польща не пустила автобус з українцями через одного пасажира з ковідом. При перевірці громадянин України заявив, що у нього позитивний результат аналізу на Covid-19, але почуває себе добре. Польські прикордонники одразу ізолювали транспорт, після чого повернули автобус з 25 громадянами України та одним громадянином Молдови назад на територію України. Їм відмовили у в'їзді до Польщі, оскільки їх в'їзд міг становити загрозу для здоров'я населення країни.

Додамо, що сьогодні глава українського уряду Денис Шмигаль повідомив, коли в Україні буде новий локдаун.

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