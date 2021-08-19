На Тернопільщині зафіксовано першу смерть від штаму «Дельта»

Разом з жінкою захворіли її родичі та близькі, які контактували з нею

У місті Копичинці померла 48-річна пацієнтка, у якої раніше діагностували штам «Дельта». Це перша смерть від індійського варіанту коронавірусу на території Тернопільської області. Про це пише Zaxid.net.

«Аналізи на визначення штаму коронавірусу у 48-річної жінки були взяті ще за життя. Її результат разом з тими 94 пробами теж був відправлений до Києва в референс-лабораторію», -– відзначила державний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.

Серед підтверджених 52 зразків були й аналізи померлої жінки.

Відомо, що 48-річна мешканка Тернопільської області нещодавно повернулася до України з Великої Британії. Її самопочуття погіршилося вже вдома, після чого лікаря діагностували у неї «Дельту». Разом з нею захворіли її родичі та близькі, які контактували з нею перед цим.

Тим часом на заході та сході України спостерігаються два потужні осередки коронавірусу.

До слова, за добу 18 серпня в Україні зафіксовано понад 1,5 тисячі нових випадків Covid-19.

Також фахівці ВООЗ пояснили, хто найбільше страждає від «дельта»-штаму.