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    На Тернопільщині зафіксовано першу смерть від штаму «Дельта»

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    Померла 48-річна жителька міста Копичинці - На Тернопільщині зафіксовано першу смерть від штаму «Дельта»
    Померла 48-річна жителька міста Копичинці
    Фото: КМДА

    Разом з жінкою захворіли її родичі та близькі, які контактували з нею

    У місті Копичинці померла 48-річна пацієнтка, у якої раніше діагностували штам «Дельта». Це перша смерть від індійського варіанту коронавірусу на території Тернопільської області. Про це пише Zaxid.net.

    «Аналізи на визначення штаму коронавірусу у 48-річної жінки були взяті ще за життя. Її результат разом з тими 94 пробами теж був відправлений до Києва в референс-лабораторію», -– відзначила державний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.

    Серед підтверджених 52 зразків були й аналізи померлої жінки.

    Відомо, що 48-річна мешканка Тернопільської області нещодавно повернулася до України з Великої Британії. Її самопочуття погіршилося вже вдома, після чого лікаря діагностували у неї «Дельту». Разом з нею захворіли її родичі та близькі, які контактували з нею перед цим.

    Тим часом на заході та сході України спостерігаються два потужні осередки коронавірусу.

    До слова, за добу 18 серпня в Україні зафіксовано понад 1,5 тисячі нових випадків Covid-19.

    Також фахівці ВООЗ пояснили, хто найбільше страждає від «дельта»-штаму.

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    Теги: смерть Тернопільщина хвороби щеплення аналізи коронавірус
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    На Тернопільщині зафіксовано першу смерть від штаму «Дельта»