У Білорусі дівчата принесли гарбузи до Будинку уряду (відео)



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Фото Onliner

До дівчат під’їхав «характерний синій мікроавтобус без номерів», пригальмував, але обійшлося без затримань

Вранці в неділю біля мінського Головпоштамту зібралася група дівчат в національних костюмах і з гарбузами в руках, передає Onliner.

Повідомляється, що дівчата хотіли пройти до Будинку уряду, однак їх не пустили через огорожу, встановлену на площі Незалежності. Тоді вони вирушили вздовж огорожі.

«Є така білоруська народна традиція. Коли дівчина відмовляла хлопцю, вона викочувала йому гарбуза, і це було великою образою. Отримати гарбуз для хлопця вкрай небажано. Тому ми вирішили викотити гарбуза для найнебажанішого хлопця, навіть дідуся», – пояснила одна з дівчат.

У певний момент до дівчат під’їхав «характерний синій мікроавтобус без номерів», пригальмував, але обійшлося без затримань, пише портал.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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