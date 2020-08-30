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    У світі

    У Білорусі дівчата принесли гарбузи до Будинку уряду (відео)

    • Розсилка
    У Білорусі дівчата принесли гарбузи до Будинку уряду (відео)
    Фото Onliner

    До дівчат під’їхав «характерний синій мікроавтобус без номерів», пригальмував, але обійшлося без затримань

    Вранці в неділю біля мінського Головпоштамту зібралася група дівчат в національних костюмах і з гарбузами в руках, передає Onliner.

    Повідомляється, що дівчата хотіли пройти до Будинку уряду, однак їх не пустили через огорожу, встановлену на площі Незалежності. Тоді вони вирушили вздовж огорожі.

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    У Білорусі дівчата принесли гарбузи до Будинку уряду (відео)
    У Білорусі дівчата принесли гарбузи до Будинку уряду (відео)
    У Білорусі дівчата принесли гарбузи до Будинку уряду (відео)
    У Білорусі дівчата принесли гарбузи до Будинку уряду (відео)
    У Білорусі дівчата принесли гарбузи до Будинку уряду (відео)
    У Білорусі дівчата принесли гарбузи до Будинку уряду (відео)
    У Білорусі дівчата принесли гарбузи до Будинку уряду (відео)
    У Білорусі дівчата принесли гарбузи до Будинку уряду (відео)
    У Білорусі дівчата принесли гарбузи до Будинку уряду (відео)
    У Білорусі дівчата принесли гарбузи до Будинку уряду (відео)
    У Білорусі дівчата принесли гарбузи до Будинку уряду (відео)
    Фото Onliner

    «Є така білоруська народна традиція. Коли дівчина відмовляла хлопцю, вона викочувала йому гарбуза, і це було великою образою. Отримати гарбуз для хлопця вкрай небажано. Тому ми вирішили викотити гарбуза для найнебажанішого хлопця, навіть дідуся», – пояснила одна з дівчат.

    У певний момент до дівчат під’їхав «характерний синій мікроавтобус без номерів», пригальмував, але обійшлося без затримань, пише портал.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

    Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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