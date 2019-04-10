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    Парламент Нової Зеландії обмежив продаж зброї

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    Парламент Нової Зеландії обмежив продаж зброї

    Посилення законодавства, яке регулює обіг зброї, є відповіддю уряду Нової Зеландії на теракт у двох мечетях у Крайстчерчі

    Парламент Нової Зеландії проголосував за заборону продажу в країні напівавтоматичної зброї. З такою пропозицією раніше виступила прем’єр-міністр Джасінда Ардерн після нападів на дві мечеті у Крайстчерчі.

    За заборону на напівавтоматичну зброю проголосували 119 членів парламенту, проти – один.

    Очікується, що до 12 квітня законопроект буде схвалений генерал-губернатором країни і набере чинності. 

    Крім продажу напівавтоматичних гвинтівок, буде заборонено модифікувати зброю для прискорення темпу стрільби. Крім того, до продажу будуть заборонені помпові дробовики з магазинами більше ніж на п’ять патронів. Власники такої зброї повинні будуть продати її державі до 30 вересня.

    Посилення законодавства, яке регулює обіг зброї, є відповіддю уряду країни на теракт у двох мечетях у Крайстчерчі.

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

    Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». 

    В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення. 

    Джерело: Радіо Свобода

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