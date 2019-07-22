Партії, які набрали понад 2%, отримають держфінансування у 2020 році: усього близько 565 млн грн



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Бюджетні кошти розподіляють пропорційно набраним на виборах голосам

Державне фінансування у 2020 році можуть отримати 11 політичних партій, серед яких і політсили, які не пройшли у парламент за підсумками виборів, але подолали 2% бар'єр. Про це повідомляє рух «Чесно».

Загальна сума фінансування партій залежить від розміру прожиткового мінімуму і явки на виборах.

«Нововведенням після цих виборів є те, що державне фінансування отримають і позапарламентські партії, які не потраплять до Верховної Ради, але отримають від 2% голосів виборців», - йдеться у повідомленні.

Виходячи з даних, загальний бюджет держфінансування партій сягне 565,5 млн гривень: по 38,42 грн від кожного виборця, який взяв участь у виборах.

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Інфографіка: chesno.org

«90% цієї суми, або 509 млн, розподілять пропорційно результатам на виборах між усіма партіями, які подолають 2%-й бар'єр. Тобто переможець отримає більше, а партія, яка ледь долає 2% - менше», - сказано у повідомленні. Згідно з попереднім моделюванням, партія, яка набрала 2% голосів, наприклад, «Українська стратегія Гройсмана», отримає з бюджету близько 11 млн гривень.

«Ще 10%, або 56,5 млн гривень, розподілять пропорційно між тими партіями, які пройдуть у парламент і в своїх списках матимуть понад третину жінок (рахуватиметься саме за прохідним списком, а не по фракції, до якої приєднаються мажоритарники)», - зазначається у публікації.

Найбільше державних коштів дістанеться партії «Слуга народу». Вона отримає близько 225,3 млн гривень. Додаткове фінансування за гендерною квотою майже подвоює розмір державного фінансування «Голосу». До базової сумі близько 34 млн додадуться ще понад 28 млн. Істотну надбавку отримає і «Європейська солідарність» - до базових майже 46 млн партія отримає ще понад 28 млн гривень за гендерною квотою.

Нагадаємо, раніше НАЗК припинило перерахування коштів з державного бюджету на фінансування політичної партії «Опозиційний блок» у I кварталі 2019 року через взаємовиключні вимоги представників партії і судової заборони. Окружний адмінсуд міста Києва частково задовольнив позов партії і ухвалив перерахувати їй кошти, які вона не отримала у I кварталі 2019 року - близько 15,5 млн гривень.

Нагадаємо, в ОБСЄ вважають, що вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень.

Як повідомлялося, ЦВК опрацювала більше 80% протоколів. Отже, голоси розподіляються таким чином:

— Слуга народу — 42,90% (після обробки половини протоколів було 42,45%);

— Опозиційна платформа — За життя — 12,95% (12,88%);

— Європейська солідарність — 8,31% (8,64%);

— Батьківщина — 8,11% (8,01)%;

— Голос — 6,05% (6,38%).

До слова, у МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами».

Раніше ЦВК оприлюднила імена вже 40 нардепів-мажоритарників.