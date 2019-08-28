Партія «Європейська солідарність» виступила проти призначення Шуфрича головою Комітету свободи слова



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Комітет з питань свободи слова може очолити Шуфрич Фото: 24 канал

«ЄС» закликала «Голос» і «Батьківщину» підтримати їхній протест

Партія «Європейська солідарність» вважає неприйнятним обрання головою Комітету з питань свободи слова Верховної Ради України представника ОПЗЖ Нестора Шуфрича, – близького соратника Віктора Медведчука – та закликає партії «Голос» і «Батьківщина» переглянути свої позиції і публічно виступити проти такого призначення. Про це йдеться в заяві партії на офіційному сайті «Європейської солідарності».

«Справжні погляди проросійських політиків настільки ж далекі від свободи слова, наскільки близька їхня позиція до Росії. Відповідно, пропозицію правлячої влади очолити цей комітет представнику проросійської сили означає, що партія «Слуга народу» поділяє російські підходи до монополії влади над інформаційним простором», - йдеться у заяві.

У партії здивовані позицією інших фракцій, зокрема народних депутатів від «Голосу», які мовчки не заперечували проти окупації ключового опозиційного комітету депутатами проросійських поглядів, адже ця політична сила вже довела на практиці, як виглядає проросійська цензура на прикладі деяких ЗМІ. І лише представники «ЄС» були проти такого рішення.

«Сподіваємося, що всі проєвроєвропейські сили зможуть об’єднано виступити проти наруги над базовим демократичним принципом – свободи слова, і що спільно нам вдасться не допустити такої ганьби для Верховної Ради 9-го скликання, а також дати українським журналістам реальні інструменти захисту їхніх прав», - наголошується в заяві.

«Європейська Солідарність» заявляє, що буде послідовно відстоювати справжню свободу слова в Україні, яка не має нічого спільного зі свободою антиукраїнської пропаганди.

«Україна – не Росія. Час нам знову спільно це довести», - резюмується в заяві.

Нагадаємо, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів. Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники «Слуги народу».

Обрана депутатка від «ЄС» Ірина Геращенко заявила, що такий розподіл є «демократичним у лапках». Вона сказала, що фракція «Європейська солідарність» входить у «чорний список», тому й отримала так мало посад.

Загалом представники «Слуги народу» отримали близько 70 керівних посад (крім голови — посади заступників та секретарів) у комітетах, «Опозиційна платформа — за життя» — 15 посад, «Батьківщина» — 14, «Голос» — 13, позафракційні — 10, «Європейська солідарність» — 4.

Як повідомлялося, перше засідання Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.

До слова, Верховна Рада може скоротити кількість нардепів на третину.