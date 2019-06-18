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    Партія Порошенка підтримала ініціативу призначення Пристайка главою МЗС

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    Вадим Пристайко - Партія Порошенка підтримала ініціативу призначення Пристайка главою МЗС
    Вадим Пристайко
    Фото: Главком

    У партії «Європейська солідарність» сподіваються, що досвід Вадима Пристайка допоможе у становленні європейських та євроатлантичних устремлінь України

    Партія «Європейська солідарність» підтримує ініціативу призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України. Про це йдеться у повідомленні на сайті партії.

    «Вадим Пристайко – досвідчений дипломат, який має багаторічний досвід у зовнішній політиці. З 2014-го року він виконував обов’язки заступника міністра закордонних справ, а 2017 року президент Петро Порошенко призначив його на посаду голови Місії України при НАТО. Це означає, що в зовнішній політиці працюватиме принцип наступництва», - йдеться у повідомленні.

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    У «Європейській солідарності» сподіваються, що досвід Вадима Пристайка допоможе у становленні європейських та євроатлантичних устремлінь України.

    Нагадаємо, що в кінці травня президент Володимир Зеленський подав проєкт постанови про звільнення Клімкіна. Перед цим очільник МЗС подав заяву про відставку.

    6 червня Верховна Рада не підтримала відставку та звільнення з посади Клімкіна, Грицака та Полторака.

    11 червня Зеленський вніс подання про звільнення Клімкіна і призначення Пристайка на пост глави МЗС.

    13 червня  Клімкін назвав свого ймовірного наступника Вадима Пристайка професіоналом і зазначив, що він був одним із тих, кого Клімкін рекомендував президенту Володимирові Зеленському. 

     

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