Партія Порошенка підтримала ініціативу призначення Пристайка главою МЗС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Пристайко Фото: Главком

У партії «Європейська солідарність» сподіваються, що досвід Вадима Пристайка допоможе у становленні європейських та євроатлантичних устремлінь України

Партія «Європейська солідарність» підтримує ініціативу призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України. Про це йдеться у повідомленні на сайті партії.

«Вадим Пристайко – досвідчений дипломат, який має багаторічний досвід у зовнішній політиці. З 2014-го року він виконував обов’язки заступника міністра закордонних справ, а 2017 року президент Петро Порошенко призначив його на посаду голови Місії України при НАТО. Це означає, що в зовнішній політиці працюватиме принцип наступництва», - йдеться у повідомленні.

У «Європейській солідарності» сподіваються, що досвід Вадима Пристайка допоможе у становленні європейських та євроатлантичних устремлінь України.

Нагадаємо, що в кінці травня президент Володимир Зеленський подав проєкт постанови про звільнення Клімкіна. Перед цим очільник МЗС подав заяву про відставку.

6 червня Верховна Рада не підтримала відставку та звільнення з посади Клімкіна, Грицака та Полторака.

11 червня Зеленський вніс подання про звільнення Клімкіна і призначення Пристайка на пост глави МЗС.

13 червня Клімкін назвав свого ймовірного наступника Вадима Пристайка професіоналом і зазначив, що він був одним із тих, кого Клімкін рекомендував президенту Володимирові Зеленському.