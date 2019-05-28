Луценко назвав Саакашвілі зрадником



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Сьогодні Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України

У грудні 2017 року Генпрокуратура звинуватила екс-президента Грузії Саакашвілі в наміри повалити конституційний лад і захопити державну владу в Україні.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав колишнього голову Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі «зрадником». Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що генпрокурор Луценко відповів на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини у Facebook про те, чи не змінилася його позиція щодо отримання Саакашвілі грошей від Курченка і чи залишаються дійсними звинувачення у сприянні створення злочинного угруповання.

Луценко відповів: «Ні, зрадник».

Нагадаємо, в грудні 2017 року Генеральна прокуратура України звинуватила екс-президента Грузії Саакашвілі і керівника київського обласного осередку партії «Рух нових сил» Севериона Дангадзе в наміри повалити конституційний лад і захопити державну владу в Україні.

На думку правоохоронців, фінансувати переворот мав намір одіозний бізнесмен Сергій Курченко. За даними слідства, Курченко передав представникам Саакашвілі 500 тис. доларів. Олігарх-втікач нібито обіцяв підтримку Саакашвілі в обмін на сприяння поверненню активів.

Тоді генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка припинення їх кримінального переслідування.

Додамо, ГПУ оприлюднила записи розмов у справі Саакашвілі. Експертиза записів переговорів лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі з бізнесменом Сергієм Курченко підтвердила справжність їх голосів.

Сьогодні президент Володимир Зеленський поновив Саакашвілі громадянство України.