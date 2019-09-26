Пелосі звинуватила Трампа в приховуванні спроб тиску на Зеленського



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Дональду Трампу загрожує імпічмент через розмову із Володимиром Зеленським

Пелосі зазначила, що президент США намагався приховати спроби тиску на Україну

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки (США) Ненсі Пелосі звинуватила главу Білого дому Дональда Трампа в приховуванні спроб тиску на українського президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Reuters.

Так, коментуючи оприлюднений текст скарги співробітника американської розвідки на липневу розмову Трампа з Зеленським, спікер Конгресу заявила, що президент США намагався приховати спроби тиску на Україну.

«Президент (Трамп - ред.) весь час займався приховуванням», - сказала вона.

Також Пелосі додала, що Палата представників в ході процедури імпічменту розглядатиме лише ситуацію з Україною, а всі інші можливі випадки зловживання владою з боку Трампа будуть розглянуті пізніше.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.

Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

Нагадаємо, один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

До слова, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

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