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    У світі

    Ердоган наступного тижня прилетить у Сочі на зустріч з Путіним

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    Зустріч президентів Туреччини&nbsp;і Росії відбудеться в Сочі 22 жовтня - Ердоган наступного тижня прилетить у Сочі на зустріч з Путіним
    Зустріч президентів Туреччини і Росії відбудеться в Сочі 22 жовтня

    15 жовтня Путін запросив Ердогана відвідати Росію в найближчі дні

    Зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом відбудеться в Сочі 22 жовтня.

    Про це «Тасс» повідомив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

    «Підтверджую, що зустріч відбудеться в Сочі 22 жовтня», - заявив він.

    Раніше канцелярія турецького лідера повідомила, що візит Ердогана в Сочі заплановано на 22 жовтня.

    Нагадаємо, Путін 15 жовтня обговорив по телефону з Ердоганом турецьку військову операцію в Сирії і запросив відвідати в найближчі дні Росію.

    До слова, Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині через зустріч президента Ердогана із «депутатами» з окупованого Криму Наталією Поклонською та Русланом Бальбеком.

    Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що візит так званих кримських депутатів Наталії Поклонської та Руслана Бальбека до Туреччини та їхня участь в офіційних заходах за участю президента Туреччини є черговою провокацією Кремля та «прикрим непорозумінням».

    Натомість в Туреччині запевнили Україну, що Поклонська потрапила на форум у Стамбул випадково.

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