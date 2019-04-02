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    Пенсіонерці з Горлівки, яка організовувала псевдовибори в ОРДО, винесли вирок

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    <span>Псевдовибори на Донбасі</span> - Пенсіонерці з Горлівки, яка організовувала псевдовибори в ОРДО, винесли вирок
    Псевдовибори на Донбасі

    68-річну жінку засудили до п'яти років ув'язнення з випробувальним терміном на один рік

    Слов'янський міськрайонний суд засудив 68-річну горлівчанку, яка отримала 3250 російських рублів за проведення незаконних виборів на Донбасі, до п’яти років ув'язнення з випробувальним терміном на один рік. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області.

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    Суд визнав жительку Горлівки, голову комісії з проведення незаконних виборів так званих «голови і народних депутатів» самопроголошеної «Донецької народної республіки» винною за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

    Обвинувачена особисто доставила з Донецька бюлетені, а також керувала облаштуванням приміщення для голосування.

    11 листопада 2018 року, в день проведення незаконних виборів, жінка координувала роботу членів комісії, розподіляла обов'язки, проводила консультації виборців, а після закінчення голосування і підрахунку голосів підписала підсумкові протоколи, які разом із бюлетенями відвезла в так звану «центральну виборчу комісію ДНР».

    Раніше Литва закликала запровадити санкції проти організаторів «виборів» на окупованому Донбасі.

    Президент України Петро Порошенко подякував світовим лідерам за рішуче невизнання псевдовиборів на Донбасі.

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