СБУ затримала в Харкові бойовика «ДНР»



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Бойовик спробував легалізуватися в Харкові

Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали у Харкові бойовика терористичної організації «ДНР». Про це інформує прес-служба СБУ.

Відповідно до повідомлення, оперативники спецслужби встановили, що уродженець і колишній мешканець окупованої Горлівки Донецької області у лютому 2015 року приєднався до незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» та отримав позивний «Куб». У складі так званої «військової розвідки Новоросії» він брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України.

«На початку 2019 року бойовик вирішив переїхати на постійне місце проживання до Харкова та спробував легалізуватися, намагаючись отримати дублікати своїх особистих документів, які нібито були втрачені», - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ встановили місце тимчасового проживання зловмисника у Харкові та провели санкціонований обшук, під час якого вилучили бойову гранату РГД-5 та тротилову шашку вагою 400 грамів. Бойовика затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці документують додаткові факти причетності затриманого до сприяння терористичному угрупованню «ДНР». Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Заходи з викриття та затримання зловмисника проводились спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області, додали в СБУ.