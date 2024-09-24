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Стало відомо, коли США оголосять про нову військову допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, коли США оголосять про нову військову допомогу Україні
За даними журналістів, новий пакет допомоги міститиме боєприпаси, які дозволять українським пілотам діяти подалі від лінії фронту і російської протиповітряної оборони
фото з відкритих джерел

Новий пакет військової допомоги за розміром стане найбільшою допомогою Вашингтона, надісланою Києву з травня

Сполучені Штати Америки оголосять про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $375 млн у середу, 25 вересня. Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на кількох американських посадовців.

Новий пакет допомоги за розміром стане найбільшою допомогою Вашингтона, надісланою Києву з травня. Один з посадовців повідомив «Голосу Америки», що пакет, ймовірно, включатиме боєприпаси класу «повітря-земля» для винищувачів F-16, які дозволять українським пілотам діяти подалі від лінії фронту і російської протиповітряної оборони.

Зокрема, пакет також включатиме боєприпаси для Himars, патрульні катери і бронетехніку, а також 155-мм снаряди, 105-мм снаряди і протитанкові ракети.

За словами американських офіційних осіб, новий пакет допомоги Україні, який ще доопрацьовується і може змінитися, надсилається через механізм PDA (Presidential Drawdown Authority), який дозволяє передавати зброю з американських складів.

Як повідомлялося, наприкінці липня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до $200 млн за програмою спеціальних президентських повноважень.

До слова, пакети військової допомоги США для України були меншими за останні місяці, оскільки запаси зброї та обладнання, які Пентагон готовий надіслати Києву скоротилися.

Раніше уряд Німеччини у четвер, 19 вересня, оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги, який, серед іншого, містить танки Leopard, зенітні установки та безпілотники.

 

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Теги: війна військова допомога США зброя озброєння

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