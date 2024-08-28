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Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук
Сергій Сергійчук – український військовослужбовець та політик
фото: Черкаська обласна державна адміністрація, Facebook

Сергійчук був керівником Черкаської обласної державної адміністрації із 28 серпня по 29 грудня 2020 року 

У середу, 28 серпня, стало відомо про загибель колишнього голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука. Про це повідомила Черкаська обласна військова адміністрація у Facebook.

«Сумна звістка для нашої Черкащини. Трагічно загинув Сергій Сергійчук. Він був керівником Черкаської обласної державної адміністрації з 28 серпня по 29 грудня 2020 року. Захисник України. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким! Світла пам’ять!..», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням видання «Антена», Сергій Сергійчук загинув внаслідок нічного ракетного удару по готелю «Аврора» в Кривому Розі 27 серпня. повідомляється, що на момент загибелі Сергійчук перебував у Кривому Розі у службовому відрядженні.

Ексзаступниця начальника управління комунікації Черкаської ОДА Олена Шаповал, яка раніше була прес-секретаркою Сергія Сергійчука, підтвердила, що він загинув внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі. 

«Він дуже не любив усіх формальностей державної служби. І не соромився це демонструвати. Сьогодні пригадала, як інколи приходив у шкіряній рокерській куртці) Як попри публічну увагу до нього любив ходити в місцеві кавʼярні… Сергій Іванович не любив лицемірів, про що також не соромився говорити в обличчя. Не соромився сліз, коли до нього на вулицях підходили старенькі. Коли дивився щемливі відео з фронту... Він дуже любив свою дочку, свою родину. Любив життя», – написала про Сергійчука Олена Шаповал. 

Сергій Сергійчук  – український військовослужбовець та політик – співробітник Служби безпеки України, учасник бойових дій в АТО, Голова Черкаської обласної державної адміністрації протягом 28 серпня 2020 – 29 грудня 2020. 

Нагадаємо, російські війська знову обстріляли Кривий Ріг. Варто зазначити, що 28 серпня у Кривому Розі на Дніпропетровщині оголошено день жалоби після російського удару, де загинуло чотири людини.

До слова, у ніч на 27 серпня ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі. Раніше повідомлялося, що унаслідок удару по готелю в Кривому Розі загинуло двоє осіб, ще четверо людей поранено.

Ворожа ракета влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю. Пошкоджено шість магазинів, чотири багатоквартирні житлові будинки та вісім автомобілів.

Як згодом стало відомо, у Кривому Розі на місці удару по готелю завершено пошуково-рятувальні роботи.

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Теги: війна Кривий Ріг обстріл

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