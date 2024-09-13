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Контрнаступ РФ на Курщині: Пентагон оцінив шанси ворога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Контрнаступ РФ на Курщині: Пентагон оцінив шанси ворога
США підтверджують інформацію про спроби армії РФ провести контрнаступальні дії на Курщині
фото: Сухопутні війська ЗСУ

Пет Райдер прокоментував, чи пов'язана активізація росіян у Курській області з отриманням балістичних ракет від Ірану

Російські війська намагаються провести контрнаступальні операції у Курській області, але масштаби цих дій незначні. Про це заявив речник Пентагону, генерал-майор США Пет Райдер під час брифінгу.

Вашингтон уважно слідкує за курською операцією. США підтверджують інформацію про спроби армії РФ провести контрнаступальні дії. Утім, ЗСУ й надалі утримують значні території на Курщині. 

Крім того, Райдер прокоментував, чи пов'язаний наступ РФ на Курщині з отриманням балістичних ракет від Ірану. За його словами, США поки що не бачили використання окупантами цього озброєння, але можна очікувати, що це трапиться «у відносно недалекому майбутньому».

Нагадаємо, що, за даними аналітиків ISW, російські окупаційні війська минулої доби продовжували контратакувати по всьому українському виступу в Курській області, але досягли лише незначних успіхів. Причина, ймовірно, в українських наступальних операціях і оборонних контратаках в цьому районі. 

За словами президента Зеленського, Україна передбачила дії росіян на Курщині. «Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом», – каже він.

До відома, російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українську армію з Курської області РФ до 1 жовтня.

Між тим, аналітики DeepState зазначають, що ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.

Раніше міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що спецоперація ЗСУ у Курській області «явно поставила Путіна у глухий кут». А непохитна підтримка України є «пріоритетом номер один» для Великої Британії.

До слова, економічні збитки від вторгнення України в Курську область Росії оцінюються майже в $1 млрд, а з початку вторгнення було евакуйовано понад 150 тис. осіб.

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Теги: контрнаступ фронт Пентагон США Курщина

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